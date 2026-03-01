Jabar PosBerita

Terungkap! Inilah 3 Juragan Muslim Dunia yang Bikin Geleng-Geleng Kepala

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari

JABARPOS.ID – Daftar orang terkaya di dunia selalu menarik perhatian, dan kali ini jabarpos.id merangkum tiga pengusaha Muslim yang kekayaannya bikin mata terbelalak. Mereka bukan hanya sukses di bidang bisnis, tapi juga dikenal taat beragama dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Siapa saja mereka?

Aliko Dangote, seorang pengusaha dan filantropis asal Nigeria, menduduki peringkat pertama dengan kekayaan mencapai US$ 28,5 miliar atau sekitar Rp 478,86 triliun. Pendiri Dangote Group ini merintis bisnisnya dari berdagang komoditas hingga memiliki kerajaan bisnis di berbagai sektor, termasuk makanan, semen, dan jasa pengangkutan. Menurut laporan jabarpos.id, keberhasilan Dangote tak lepas dari keberaniannya mengambil risiko dan inovasi dalam mengembangkan bisnisnya.


Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selanjutnya, ada Shahid Khan, imigran asal Pakistan yang sukses membangun bisnis suku cadang otomotif Flex-N-Gate dan memiliki tim NFL Jacksonville Jaguars. Kekayaan Khan tercatat sebesar US$ 15,3 miliar atau setara dengan Rp 257,07 triliun. Kisah sukses Khan, seperti yang dilansir jabarpos.id, membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan dapat membawa seseorang meraih impiannya, bahkan di negeri orang.

Terakhir, ada Azim Premji, magnat teknologi asal India yang memiliki Wipro, perusahaan penyedia layanan perangkat lunak terbesar di India. Kekayaan Premji mencapai US$ 8,7 miliar atau setara dengan Rp 146,18 triliun. Menurut catatan jabarpos.id, Premji dikenal sebagai sosok yang sederhana dan dermawan, serta aktif dalam kegiatan filantropi melalui Azim Premji Foundation.

Ketiga pengusaha Muslim ini membuktikan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari kontribusi positif yang diberikan kepada masyarakat. Mereka adalah inspirasi bagi banyak orang untuk terus berusaha dan memberikan yang terbaik bagi dunia.

