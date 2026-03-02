Jabar PosBerita

Rupiah Terkapar Harga Minyak Terbang Tinggi Ada Apa Gerangan?

jabarpos.id – Ketegangan geopolitik yang dipicu serangan AS-Israel ke Iran menjadi momok menakutkan bagi pasar keuangan global. Imbasnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas hingga 2% pada perdagangan Senin (02/03/2026), sementara nilai tukar Rupiah ikut terperosok ke level Rp 16.827 per Dolar AS.

Kepanikan melanda para investor seiring dengan meningkatnya risiko di kawasan Timur Tengah. Sentimen negatif ini memicu aksi jual besar-besaran di bursa saham, menyeret Rupiah ke zona merah. Kenaikan harga minyak dunia yang mencapai level tertinggi dalam empat tahun terakhir semakin memperburuk situasi.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut analisa Serliana Salsabila dari Profit, CNBC Indonesia, gejolak di Timur Tengah adalah faktor utama yang menekan pasar modal Indonesia. Ketidakpastian global membuat investor memilih untuk memindahkan aset mereka ke tempat yang lebih aman (safe haven), sehingga Rupiah dan IHSG menjadi korban.

Lantas, bagaimana prospek pasar modal Indonesia di tengah badai ketegangan geopolitik ini? Apakah Rupiah akan terus melemah dan IHSG akan semakin terpuruk? Simak ulasan lengkapnya di Profit, CNBC Indonesia.

