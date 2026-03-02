Jabar PosBerita

Pasar Modal RI 2026: Peluang atau Tantangan?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Pasar Modal RI 2026: Peluang atau Tantangan?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Memasuki tahun 2026, pasar modal Indonesia dihadapkan pada dinamika baru yang menantang sekaligus menjanjikan. Ketidakpastian global, perubahan kebijakan domestik, dan kompleksitas industri keuangan menjadi faktor penentu arah investasi.

Volatilitas eksternal dan pergeseran modal menuntut pasar modal RI untuk berbenah. Penguatan integritas, transparansi, dan kredibilitas menjadi kunci pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Investor perlu cermat membaca arah pasar, didukung data yang akurat dan selaras dengan kebijakan ekonomi nasional.

Baca juga:  DVLA Tebar Dividen Gede, Investor Auto Sumringah!
Pasar Modal RI 2026: Peluang atau Tantangan?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan serangkaian program strategis untuk tahun 2026. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas emiten melalui penyempurnaan kebijakan free float, penguatan kebijakan ultimate beneficial owner (UBO), dan exit policy yang jelas.

Peningkatan basis investor, baik domestik maupun asing, juga menjadi prioritas. Perlindungan investor ritel diperkuat melalui pengawasan market conduct dan financial influencer yang semakin berpengaruh.

Baca juga:  PDIP Pertimbangkan Susi Pudjiastuti Maju di Pilgub Jabar

CNBC Indonesia akan menggelar Market Outlook 2026 bertema "Capital Market Reform: Integrity and Credibility" pada 3 Maret 2026 di Bursa Efek Indonesia. Forum ini akan menghadirkan regulator, pembuat kebijakan, dan pelaku industri investasi untuk membahas arah pasar dan peluang pertumbuhan baru.

Acara ini akan dibuka oleh Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi. Sesi panel akan diisi oleh Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, PJS Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, PJS Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat, serta para ahli investasi lainnya.

Baca juga:  Investor Asing Ungkap Strategi Jitu Setelah The Fed dan BI Kompak Pangkas Suku Bunga

Market Outlook CNBC Indonesia diharapkan memberikan panduan bagi investor dalam menyusun strategi investasi 2026. Acara ini didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, Indonesia Financial Group, dan PT Tugu Reasuransi Indonesia.

spot_img
Artikel Sebelumnya
BEI Ganti Aturan, Ada Apa dengan Saham?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait