Misbakhun Bongkar Rahasia: Kenapa Asing Betah di Bursa RI?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Misbakhun Bongkar Rahasia: Kenapa Asing Betah di Bursa RI?
Jabarpos.id, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan pandangan optimis mengenai daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor global. Ia mengungkapkan bahwa bursa saham Indonesia menawarkan keuntungan yang lebih menggiurkan dibandingkan negara-negara tetangga, menjadi magnet kuat bagi aliran dana asing.

Dalam acara CNBC Market Outlook 2026 di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Misbakhun menjelaskan bahwa pasar modal menjadi salah satu instrumen utama yang menarik minat investor global untuk berinvestasi di Indonesia. Keunggulan bursa efek Indonesia terletak pada kemampuannya memberikan imbal hasil (return) yang lebih besar dibandingkan bursa saham di negara lain.

Misbakhun Bongkar Rahasia: Kenapa Asing Betah di Bursa RI?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Misbakhun menambahkan, berdasarkan diskusi informal dengan investor asing, keuntungan investasi di pasar modal Indonesia terbilang cukup tinggi. Hal ini menjadi alasan utama mengapa investor asing terus mengakumulasi pembelian saham-saham di pasar modal Indonesia.

"Bahkan, ketika menghadapi tekanan pasar, investor asing cenderung kembali dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan karena imbal hasil yang ditawarkan bursa Indonesia jauh lebih menarik dibandingkan negara tetangga," ujarnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menuturkan bahwa dinamika bursa yang fluktuatif justru memberikan keuntungan tersendiri bagi investor. Bahkan dalam situasi yang kurang stabil, investor tetap dapat menikmati keuntungan melalui pembagian dividen.

"Investor mendapatkan keuntungan, dan bursa efek juga memperoleh return yang memadai. Daya tarik fundamental inilah yang menjadi nilai lebih bagi bursa efek Indonesia," pungkasnya.

