Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.9 C
Jakarta
Minggu, Desember 28, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Terungkap Alasan Tuyul Tak Pernah Bobol Bank

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Terungkap Alasan Tuyul Tak Pernah Bobol Bank
spot_img

Mitos tuyul, sosok makhluk halus berbentuk anak kecil yang konon dipelihara untuk mencuri uang, telah lama melekat dalam kepercayaan masyarakat Indonesia. Dalam cerita rakyat, tuyul digambarkan mampu mengambil harta dari rumah ke rumah demi memperkaya majikannya, bahkan disebut juga mencuri barang atau surat berharga lainnya. Namun, sebuah pertanyaan klasik selalu memantik rasa penasaran: mengapa tuyul, yang digambarkan mampu mengambil harta dari rumah ke rumah, tidak pernah menargetkan brankas bank atau menguras saldo e-money yang nilainya jauh lebih fantastis? jabarpos.id menemukan bahwa di balik mitos yang beredar, ada penjelasan rasional yang jauh lebih mendalam, membongkar akar cerita tuyul bukan sebagai entitas mistis, melainkan cerminan kondisi sosial-ekonomi.

Jawaban yang sering beredar cenderung bernuansa mistis, menyebut tuyul takut pada logam, brankas, atau kalah oleh "penjaga gaib" yang konon melindungi institusi keuangan. Namun, realitasnya, belum pernah ada laporan bank kehilangan dana akibat ulah makhluk tak kasat mata ini. Penjelasan sebenarnya justru membawa kita pada pemahaman historis yang menarik, jauh dari alam gaib.

Baca juga:  Anggaran LPS Tak Lagi Lewat Menteri Keuangan? DPR Siapkan Revisi UU P2SK
Terungkap Alasan Tuyul Tak Pernah Bobol Bank
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Untuk memahami asal-usul mitos tuyul, kita perlu menengok kembali ke akhir abad ke-19, tepatnya setelah tahun 1870. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi atau "politik pintu terbuka" yang menggantikan sistem tanam paksa yang menindas.

Menurut Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks dalam karya mereka "Ekonomi Indonesia 1800-2010," kebijakan ini melahirkan rezim kolonial baru. Lahan-lahan perkebunan rakyat banyak diambil alih dan diubah menjadi perkebunan besar serta pabrik gula. Dampaknya, banyak petani kecil di Jawa kehilangan tanah dan terjerumus semakin dalam ke jurang kemiskinan.

Kontras dengan itu, muncul kelompok pedagang, baik pribumi maupun Tionghoa, yang mendadak kaya. Kekayaan mereka tumbuh pesat seiring terbukanya arus perdagangan dan ekonomi uang. Fenomena ini menimbulkan keheranan di kalangan petani yang hidup dalam sistem subsisten dan terbiasa bertani sekadar untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Baca juga:  Prabowo Mengajukan Proyek Tembok Laut Raksasa Jawa Kepada Perusahaan Jepang

Sejarawan Ong Hok Ham menjelaskan, masyarakat agraris kala itu memandang kekayaan sebagai sesuatu yang harus tampak prosesnya. Jika seseorang menjadi kaya, orang lain harus bisa melihat kerja keras atau sumbernya secara jelas. Masalahnya, para petani tidak melihat proses yang transparan pada para pedagang kaya baru tersebut.

Kebingungan tersebut kemudian bergeser menjadi kecemburuan. George Quinn mencatat bahwa dalam pandangan masyarakat Jawa, kekayaan juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Ketika asal-usul harta tak bisa dijelaskan secara rasional, muncullah tuduhan bahwa kekayaan itu berasal dari pencurian atau cara-cara gelap.

Dalam masyarakat yang kental dengan mistisisme, tuduhan itu berkembang menjadi keyakinan bahwa orang kaya bersekutu dengan makhluk halus, salah satunya tuyul. Sosok tuyul pun lantas menjadi simbol penjelas atas ketimpangan ekonomi yang tidak dipahami oleh masyarakat kecil yang hidup dalam kesulitan.

Baca juga:  BEI Bersiap Hadapi Era Baru, Pemerintah Godok Aturan Demutualisasi!

Akibatnya, para pedagang dan pengusaha sukses kerap kehilangan legitimasi sosial. Mereka dicap hina karena dianggap memperoleh kekayaan lewat cara haram. Ong Hok Ham bahkan mencatat, stigma ini mempengaruhi perilaku orang kaya yang cenderung menyembunyikan harta agar tidak dituduh memelihara setan.

Dari sinilah mitos tuyul menguat dan diwariskan lintas generasi. Cerita tuyul, pada dasarnya, bukanlah bukti keberadaan makhluk gaib pencuri uang, melainkan refleksi sosial atas ketimpangan ekonomi yang terjadi akibat perubahan struktur kolonial. Inilah alasan fundamental mengapa tuyul hanya "mencuri" dari rumah ke rumah dalam cerita rakyat, dan tak pernah muncul di bank atau sistem keuangan modern yang tidak relevan dengan konteks historis kelahirannya.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Petani Muda Guncang Tradisi Panen Miliar

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
27.9 ° C
28.1 °
25.5 °
77 %
1.5kmh
20 %
Sab
29 °
Ming
37 °
Sen
33 °
Sel
31 °
Rab
29 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  