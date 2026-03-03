Jabar PosBerita

Indonesia Incorporated Era Baru Korporasi Negara Dimulai?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Indonesia Incorporated Era Baru Korporasi Negara Dimulai?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah menjalankan gebrakan besar dengan merestrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara besar-besaran. Langkah ini diinisiasi melalui BPI Danantara dan disebut-sebut sebagai restrukturisasi BUMN paling masif dalam sejarah korporasi negara.

Restrukturisasi ini menjadi sorotan utama karena dampaknya yang luas bagi perekonomian nasional. Pemerintah berharap, dengan penataan ulang ini, BUMN dapat menjadi lebih efisien, kompetitif, dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi negara.

Baca juga:  Ditjen Imigrasi Ringkus Buron Interpol, Warga Negara Cina Pelaku Penipuan Investasi Rp 210 Triliyun
Indonesia Incorporated Era Baru Korporasi Negara Dimulai?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Langkah strategis ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku ekonomi dan masyarakat luas. Banyak yang menantikan bagaimana restrukturisasi ini akan mengubah wajah BUMN dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Selasa 03/03/2026).

spot_img
Artikel Sebelumnya
Misbakhun Bongkar Rahasia: Kenapa Asing Betah di Bursa RI?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait