Indonesia Incorporated Era Baru Korporasi Negara Dimulai?

Jabarpos.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah menjalankan gebrakan besar dengan merestrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara besar-besaran. Langkah ini diinisiasi melalui BPI Danantara dan disebut-sebut sebagai restrukturisasi BUMN paling masif dalam sejarah korporasi negara.

Restrukturisasi ini menjadi sorotan utama karena dampaknya yang luas bagi perekonomian nasional. Pemerintah berharap, dengan penataan ulang ini, BUMN dapat menjadi lebih efisien, kompetitif, dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi negara.

Langkah strategis ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku ekonomi dan masyarakat luas. Banyak yang menantikan bagaimana restrukturisasi ini akan mengubah wajah BUMN dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Selasa 03/03/2026).