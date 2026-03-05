Jabar PosBerita

Nasib Dana Lender Investree Terungkap, Segini Nilai Tagihan yang Diverifikasi!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Nasib Dana Lender Investree Terungkap, Segini Nilai Tagihan yang Diverifikasi!
spot_img

Jabarpos.id – Tim Likuidasi Investree telah menyelesaikan verifikasi terhadap ribuan tagihan dari para lender (pemberi pinjaman) platform fintech P2P lending tersebut. Total tagihan yang terverifikasi mencapai ratusan miliar rupiah.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa sebanyak 1.708 tagihan lender Investree telah diverifikasi dengan nilai total Rp151,78 miliar. Hasil verifikasi ini telah diumumkan melalui situs resmi Investree.

Baca juga:  Garuda Indonesia Siapkan Kejutan Diskon Akhir Tahun?
Nasib Dana Lender Investree Terungkap, Segini Nilai Tagihan yang Diverifikasi!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Namun, Agusman menambahkan, masih ada sejumlah tagihan yang belum terverifikasi. Tim Likuidasi masih membuka kesempatan bagi para lender untuk melengkapi bukti-bukti pendukung.

Investree berencana melunasi tunggakan tersebut dari hasil inventarisasi aset perusahaan dan penagihan atau pelunasan dari borrower (peminjam). Proses identifikasi dan verifikasi aset serta penagihan masih terus dilakukan oleh Tim Likuidasi.

Baca juga:  Jabarpos.id, Jakarta - Kabar gembira untuk para ibu! Transmart Full Day Sale kembali hadir hari ini, Minggu, 26 Oktober 2025, menawarkan diskon besar-besaran hingga 50% + 20% untuk berbagai produk kebutuhan Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk berbelanja hemat mulai dari toko buka hingga tutup di seluruh gerai Transmart di Indonesia.

Kasus Investree menjadi sorotan tajam setelah OJK mengungkapkan potensi kerugian masyarakat mencapai Rp2,7 triliun akibat dugaan pengelolaan dana ilegal. Mantan Direktur Utama Investree, Adrian Gunadi, sempat menjadi buron sebelum akhirnya ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia pada September 2025 atas dugaan keterlibatannya dalam penghimpunan dana ilegal dan penyalahgunaan dana.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Multifinance Siap Gaspol OJK Optimis Target Tercapai

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait