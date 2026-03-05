Nasib Dana Lender Investree Terungkap, Segini Nilai Tagihan yang Diverifikasi!

Jabarpos.id – Tim Likuidasi Investree telah menyelesaikan verifikasi terhadap ribuan tagihan dari para lender (pemberi pinjaman) platform fintech P2P lending tersebut. Total tagihan yang terverifikasi mencapai ratusan miliar rupiah.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa sebanyak 1.708 tagihan lender Investree telah diverifikasi dengan nilai total Rp151,78 miliar. Hasil verifikasi ini telah diumumkan melalui situs resmi Investree.

Namun, Agusman menambahkan, masih ada sejumlah tagihan yang belum terverifikasi. Tim Likuidasi masih membuka kesempatan bagi para lender untuk melengkapi bukti-bukti pendukung.

Investree berencana melunasi tunggakan tersebut dari hasil inventarisasi aset perusahaan dan penagihan atau pelunasan dari borrower (peminjam). Proses identifikasi dan verifikasi aset serta penagihan masih terus dilakukan oleh Tim Likuidasi.

Kasus Investree menjadi sorotan tajam setelah OJK mengungkapkan potensi kerugian masyarakat mencapai Rp2,7 triliun akibat dugaan pengelolaan dana ilegal. Mantan Direktur Utama Investree, Adrian Gunadi, sempat menjadi buron sebelum akhirnya ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia pada September 2025 atas dugaan keterlibatannya dalam penghimpunan dana ilegal dan penyalahgunaan dana.