IHSG Terjun Bebas Rupiah Ikut Merana Ada Apa Gerangan?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id, Jakarta – Pasar modal Indonesia kembali bergejolak. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam pada perdagangan Jumat (6/3) pagi. Data menunjukkan, pada pukul 10:08 WIB, IHSG merosot 1,96% dan berada di level 7.559.

Tidak hanya IHSG, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS juga mengalami tekanan. Rupiah kembali melemah dan menyentuh level Rp 16.910 per Dolar AS.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di kalangan investor dan pelaku pasar. Apa yang menyebabkan IHSG dan Rupiah sama-sama tertekan?

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyebab dan dampak dari gejolak pasar ini, simak ulasan mendalam Serliana Salsabila dalam program Profit, CNBC Indonesia.

