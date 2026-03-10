Emiten Telekomunikasi Ini Siapkan Kejutan, Harga Saham Cuma Segini!

JABARPOS.ID, Jakarta – PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT), emiten yang sahamnya দীর্ঘদিন bertengger di harga Rp1, membuat gebrakan dengan berencana melakukan private placement. Langkah ini diumumkan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perseroan berencana menerbitkan 882.925.100.000 saham baru dengan harga pelaksanaan yang sangat terjangkau, yakni Rp1 per saham. Sebelum aksi korporasi ini, jumlah saham MKNT yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah 5,5 miliar saham dengan nilai nominal yang sama, Rp1 per saham.

Jika seluruh saham baru diterbitkan, jumlah saham MKNT akan melonjak menjadi sekitar 888.425.100.000 saham. Manajemen akan meminta restu pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada 16 April 2026 untuk memuluskan rencana ini.

Saham MKNT sendiri telah lama terpuruk dan diperdagangkan di harga Rp1 per saham, dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp6 miliar. Langkah private placement ini tentu menimbulkan pertanyaan dan harapan baru bagi para investor. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi MKNT? Kita tunggu saja perkembangannya.