Gen Z Incar Cuan dari Pasar Berjangka, Ini Jurus Jitunya!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
JABARPOS.ID, Jakarta – Pasar berjangka dan komoditas semakin menarik perhatian generasi Z (Gen Z) sebagai ladang potensial untuk meraup keuntungan. Direktur PT Agrodana Futures, Tommy Zhu, mengungkapkan bahwa variasi produk yang diperdagangkan, mulai dari forex, emas, minyak, hingga CFD saham AS, menjadi daya tarik utama.

Kemudahan akses dan cara berinvestasi menjadi faktor pendorong bagi Gen Z untuk terjun ke dunia perdagangan berjangka. Hal ini menuntut pialang berjangka untuk berinovasi dan memberikan kemudahan bagi investor muda.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam dialog bersama CNBC Indonesia, Tommy Zhu membagikan tips bagi Gen Z yang ingin sukses di pasar berjangka. Ia menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang produk yang diperdagangkan, manajemen risiko yang baik, dan pemanfaatan teknologi.

"Gen Z memiliki keunggulan dalam hal adaptasi teknologi. Manfaatkan platform trading online dan aplikasi mobile untuk memantau pasar dan melakukan transaksi dengan mudah," ujar Tommy Zhu.

Selain itu, ia juga menyarankan agar Gen Z tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan investasi. Lakukan riset yang cermat, pelajari tren pasar, dan jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.

Dengan strategi yang tepat, Gen Z berpotensi meraih cuan maksimal dari perdagangan berjangka dan komoditas. Pasar ini menawarkan peluang investasi yang menarik, namun juga memiliki risiko yang perlu dikelola dengan bijak.

