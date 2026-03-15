Jabar PosBerita

Emas Soekarno 57 Ton di Swiss Benarkah Ada? Fakta Mengejutkan Terungkap!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Emas Soekarno 57 Ton di Swiss Benarkah Ada? Fakta Mengejutkan Terungkap!
Jabarpos.id – Misteri harta karun emas Soekarno yang konon tersimpan di bank Swiss selama puluhan tahun akhirnya menemui titik terang. Rumor yang menyebutkan Presiden pertama RI itu memiliki 57 ton emas batangan di Swiss, bahkan dipinjam oleh Presiden AS John F. Kennedy, ternyata menyimpan fakta yang jauh berbeda dari yang dipercaya selama ini.

Penelusuran jabarpos.id melalui catatan sejarah dan kesaksian orang-orang terdekat Soekarno, justru mengungkap fakta yang bertolak belakang. Kehidupan Soekarno sebagai presiden ternyata jauh dari kemewahan dan kekayaan berlimpah.

Emas Soekarno 57 Ton di Swiss Benarkah Ada? Fakta Mengejutkan Terungkap!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam wawancaranya dengan jurnalis Amerika Serikat, Cindy Adams, Soekarno mengaku hidup sederhana dengan gaji sekitar US$220 dan tanpa memiliki rumah atau tanah pribadi. Bahkan, ia pernah dibelikan piyama oleh seorang duta besar karena pakaian tidurnya sudah robek. "Adakah Kepala Negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya?" ungkap Soekarno.

Pernyataan ini diperkuat oleh putra pertama Soekarno, Guntur Soekarnoputra, yang menyebut ayahnya tidak memiliki banyak uang sejak sebelum hingga menjadi presiden. Guntur juga membantah keras soal kepemilikan emas tersebut, menyebutnya sebagai cerita yang tidak masuk akal. "Kalau emas berton-ton disimpan di bank di Swiss, itu ruang penyimpanan uang di Swiss enggak akan muat diisi emas segitu banyak. Jadi saya pikir ini bohong semua ini," tegas Guntur.

Sejarawan Indonesia, Ong Hok Ham, juga menepis rumor harta karun Soekarno. Ia menjelaskan bahwa tidak mungkin seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno, apalagi batangan emas. Ong juga berargumen bahwa jika Soekarno memiliki emas, seharusnya ia tidak hidup dalam kekurangan hingga akhir hayatnya.

Dengan demikian, cerita tentang harta karun emas batangan Soekarno yang selama ini dipercaya ternyata tidak benar. Fakta ini diharapkan dapat meluruskan anggapan masyarakat terkait legenda emas 57 ton Soekarno.

Artikel Sebelumnya
Benny Tjokro Tamat Riwayat di Pasar Modal? OJK Beri Hukuman Mengejutkan!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait