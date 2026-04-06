Haji Isam Bikin Kejutan Laba Perusahaan Sawitnya Terbang Tinggi

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id – Kabar gembira datang dari perusahaan sawit milik Haji Isam, PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN). Emiten berkode PGUN ini sukses mencatatkan lonjakan laba bersih yang fantastis sepanjang tahun 2025. Laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk melesat hingga 101,19% dibandingkan tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Berdasarkan laporan keuangan terbaru perusahaan, PGUN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp159,3 miliar di tahun 2025. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan perolehan tahun 2024 yang hanya sebesar Rp79,18 miliar.

Baca juga:  Gawat! Gletser Andes Mencair Cepat, Ancaman Baru Bagi Peradaban Manusia
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kenaikan laba ini sejalan dengan peningkatan pendapatan perusahaan. PGUN mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp792,72 miliar, naik 7,33% yoy dari sebelumnya Rp738,56 miliar. Beban pokok penjualan juga berhasil ditekan menjadi Rp515,41 miliar.

Penjualan minyak kelapa sawit masih menjadi kontributor utama pendapatan PGUN, dengan nilai mencapai Rp694,93 miliar. Disusul kemudian oleh penjualan inti kelapa sawit sebesar Rp96,46 miliar dan penjualan cangkang sebesar Rp1,32 miliar.

Baca juga:  Kejutan Saham WIFI! Hashim Bidik Akuisisi Link Net, Axiata Lepas Kendali?

Selain itu, PGUN juga diuntungkan oleh perubahan nilai wajar aset biologis yang menghasilkan laba sebesar Rp17,43 miliar. Pada tahun sebelumnya, pos ini justru mencatatkan kerugian sebesar Rp9,35 miliar.

PGUN juga berhasil menekan beban pokok penjualan sebesar 0,81% yoy menjadi Rp515,42 miliar, meskipun pendapatan perusahaan mengalami pertumbuhan.

Dari sisi permodalan, total aset PGUN tercatat sebesar Rp2,52 triliun pada akhir tahun 2025. Nilai ini sedikit menurun dibandingkan posisi akhir tahun 2024 yang sebesar Rp2,63 triliun. Sementara itu, total liabilitas dan ekuitas perusahaan masing-masing tercatat sebesar Rp602,11 miliar dan Rp1,92 triliun.

Kejutan di Balik Usulan Bankir: Rombak Total Jabatan Bos Lembaga Keuangan?

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
