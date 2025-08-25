Kejutan di MMLP! Anak Konglomerat The Ning King Mundur Usai Akuisisi Astra

Jabarpos.id, Jakarta – Jajaran petinggi PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) secara serentak mengundurkan diri. Langkah ini terjadi setelah Grup Astra melalui anak usahanya, PT Saka Industrial Arjaya (SIA), resmi mengakuisisi perusahaan properti tersebut.

Pengunduran diri ini melibatkan lima nama penting, termasuk dua direktur dan tiga komisaris. Hungkang Sutedja yang menjabat sebagai Direktur Utama, serta Direktur Gomos Benjamin Silitonga, turut mengundurkan diri. Selain itu, Paulus Ridwan Purawinata selaku Komisaris Utama, Komisaris Independen Zainul Abidin Bin Mohammed Rasheed, dan Komisaris Independen Ho Kee Sin, juga melakukan hal yang sama.

Menurut keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pengunduran diri ini akan resmi berlaku setelah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) MMLP.

MMLP sendiri dikenal sebagai perusahaan penyedia gudang dan properti industri, dengan fokus pada gedung perkantoran dan logistik. Menariknya, perusahaan ini dikendalikan oleh Hungkang Sutedja, yang merupakan putra dari konglomerat ternama, The Ning King.

SIA akan mengakuisisi 83,67% saham MMLP. Aksi korporasi ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian bersyarat yang disepakati pada 21 Juli 2025. Dengan akuisisi ini, SIA akan menjadi pengendali baru MMLP dan wajib melaksanakan Penawaran Tender Wajib sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.