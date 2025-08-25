Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28 C
Jakarta
Senin, Agustus 25, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Kejutan di MMLP! Anak Konglomerat The Ning King Mundur Usai Akuisisi Astra

Editor Jabar Pos : Rangga
Kejutan di MMLP! Anak Konglomerat The Ning King Mundur Usai Akuisisi Astra
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Jajaran petinggi PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) secara serentak mengundurkan diri. Langkah ini terjadi setelah Grup Astra melalui anak usahanya, PT Saka Industrial Arjaya (SIA), resmi mengakuisisi perusahaan properti tersebut.

Pengunduran diri ini melibatkan lima nama penting, termasuk dua direktur dan tiga komisaris. Hungkang Sutedja yang menjabat sebagai Direktur Utama, serta Direktur Gomos Benjamin Silitonga, turut mengundurkan diri. Selain itu, Paulus Ridwan Purawinata selaku Komisaris Utama, Komisaris Independen Zainul Abidin Bin Mohammed Rasheed, dan Komisaris Independen Ho Kee Sin, juga melakukan hal yang sama.

Baca juga:  Polemik Pembubaran Diskusi Diaspora di Kemang, Polisi Telah Menetapkan 9 Tersangka
Kejutan di MMLP! Anak Konglomerat The Ning King Mundur Usai Akuisisi Astra
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pengunduran diri ini akan resmi berlaku setelah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) MMLP.

MMLP sendiri dikenal sebagai perusahaan penyedia gudang dan properti industri, dengan fokus pada gedung perkantoran dan logistik. Menariknya, perusahaan ini dikendalikan oleh Hungkang Sutedja, yang merupakan putra dari konglomerat ternama, The Ning King.

Baca juga:  Jalan Rusak 30 Tahun di Pelosok Cianjur Akhirnya Mulus, Warga Bersukacita

SIA akan mengakuisisi 83,67% saham MMLP. Aksi korporasi ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian bersyarat yang disepakati pada 21 Juli 2025. Dengan akuisisi ini, SIA akan menjadi pengendali baru MMLP dan wajib melaksanakan Penawaran Tender Wajib sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Sandiaga Uno Siapkan Kejutan IPO: ZAP Clinic Hingga Bobobox Bakal Melantai?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
light rain
28 ° C
28 °
28 °
80 %
2.3kmh
22 %
Sen
28 °
Sel
35 °
Rab
33 °
Kam
33 °
Jum
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  