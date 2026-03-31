Bank Mega Rombak Jajaran Direksi, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
JABARPOS.ID – PT Bank Mega Tbk (MEGA) melakukan perubahan signifikan dalam susunan pengurusnya. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung baru-baru ini.

Dua nama baru, Mariam dan Jemy Kristian Soegiarto, resmi diangkat sebagai direktur. Pengangkatan ini akan efektif setelah keduanya lolos dari uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga:  Smelter Berkembang Pesat, Penambang Nikel Pacu Produksi!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selain penambahan direktur baru, RUPST juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Yuni Lastianto dari jabatannya sebagai direktur. Masa jabatan Indivara Erni sebagai Wakil Direktur Utama juga berakhir seiring dengan penugasannya ke PT Mega Corpora.

Indivara Erni akan menjabat sebagai pelaksana tugas direktur kepatuhan hingga Jemy Kristian Soegiarto lolos fit and proper test dan resmi menjabat sebagai direktur bidang kepatuhan. Setelah itu, posisi wakil direktur utama akan dihapuskan.

Baca juga:  Harga Minyak Dunia Berfluktuasi, Nasib Bisnis Migas di Ujung Tanduk?

Berikut susunan lengkap anggota direksi Bank Mega setelah perubahan ini:

  • Direktur Utama: Kostaman Thayib
  • Wakil Direktur Utama: Indivara Erni
  • Direktur: Madi Darmadi Lazuardi
  • Direktur: Martin Mulwanto
  • Direktur: YB Hariantono
  • Direktur: Heriwan Gazali
  • Direktur: Mariam
  • Direktur: Jemy Kristian Soegiarto

Perubahan ini diharapkan dapat membawa angin segar dan memperkuat kinerja Bank Mega di tengah dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif.

Artikel Sebelumnya
Gudang Garam Untung Gede Meski Rokok Makin Tak Laris? Ini Rahasianya!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
