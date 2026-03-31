Bank Mega Rombak Jajaran Direksi, Ada Apa?

JABARPOS.ID – PT Bank Mega Tbk (MEGA) melakukan perubahan signifikan dalam susunan pengurusnya. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung baru-baru ini.

Dua nama baru, Mariam dan Jemy Kristian Soegiarto, resmi diangkat sebagai direktur. Pengangkatan ini akan efektif setelah keduanya lolos dari uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain penambahan direktur baru, RUPST juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Yuni Lastianto dari jabatannya sebagai direktur. Masa jabatan Indivara Erni sebagai Wakil Direktur Utama juga berakhir seiring dengan penugasannya ke PT Mega Corpora.

Indivara Erni akan menjabat sebagai pelaksana tugas direktur kepatuhan hingga Jemy Kristian Soegiarto lolos fit and proper test dan resmi menjabat sebagai direktur bidang kepatuhan. Setelah itu, posisi wakil direktur utama akan dihapuskan.

Berikut susunan lengkap anggota direksi Bank Mega setelah perubahan ini:

Direktur Utama: Kostaman Thayib

Wakil Direktur Utama: Indivara Erni

Direktur: Madi Darmadi Lazuardi

Direktur: Martin Mulwanto

Direktur: YB Hariantono

Direktur: Heriwan Gazali

Direktur: Mariam

Direktur: Jemy Kristian Soegiarto

Perubahan ini diharapkan dapat membawa angin segar dan memperkuat kinerja Bank Mega di tengah dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif.