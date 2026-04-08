RMKO Tebar Saham Baru, Siapa Dua Sosok Kejutan di Kursi Direksi?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
jabarpos.id – PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO), emiten yang bergerak di sektor kontraktor pertambangan, mengumumkan langkah strategis berupa penerbitan saham baru (rights issue) dan perubahan susunan direksi. Keputusan penting ini disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar baru-baru ini.

Dalam RUPSLB tersebut, para pemegang saham sepakat untuk menerbitkan sebanyak 512 juta saham baru dengan nilai nominal Rp100 per lembar. Jumlah saham baru ini setara dengan 29,06% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Dana segar yang diperoleh dari aksi korporasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan sepenuhnya untuk memperkuat modal kerja perusahaan.

Baca juga:  Pakar Ungkap Bahaya Menimbun Uang di Rekening
Menurut Direktur Utama RMKO, William Saputra, langkah ini akan mendukung perusahaan dalam menggarap proyek-proyek baru, terutama di sektor hulu seperti pertambangan, hauling road, dan stasiun muat. Selain itu, rights issue ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan perusahaan dan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan RMKO secara keseluruhan.

Selain rights issue, RUPSLB juga menyetujui perubahan signifikan dalam jajaran direksi perusahaan. Dua nama baru muncul sebagai pengisi kursi direktur, yaitu Elbert yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Daniel Yosa sebagai Direktur Operasional. Penunjukan ini menandai babak baru bagi RMKO dalam memperkuat tim manajemennya.

Baca juga:  Modal Rp975 Ribu Berbuah Rp94 Triliun Kisah Nyata

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi RMKO saat ini adalah sebagai berikut:

  • Dewan Komisaris:
    • Komisaris Utama: Vincent Saputra
    • Komisaris Independen: Rokhmad Sunanto
  • Direksi:
    • Direktur Utama: William Saputra
    • Direktur Keuangan: Elbert
    • Direktur Operasional: Daniel Yosa

Perubahan ini diharapkan dapat membawa angin segar dan memperkuat posisi RMKO sebagai pemain utama di industri kontraktor pertambangan.

