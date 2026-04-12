Rahasia Logistik Efisien Terbongkar Indonesia Bisa Seperti Singapura?

Jabarpos.id, Jakarta – Di tengah gejolak geopolitik global yang memanas dan rantai pasok yang terganggu akibat konflik Iran-AS, Direktur Utama PT Samudera Indonesia, Bani Mulia, mengungkapkan dampak signifikan terhadap bisnis pelayaran dan logistik nasional.

Kenaikan harga minyak dan energi global memaksa industri pelayaran untuk lebih cermat dalam mengelola akses dan harga bahan bakar. Potensi penutupan Selat Hormuz juga mengancam rute pelayaran di Timur Tengah, berpotensi melambungkan biaya logistik secara keseluruhan.

Namun, Bani Mulia tetap optimistis terhadap masa depan cerah industri logistik dan transportasi air di Indonesia. Ia meyakini bahwa peningkatan kapasitas layanan dan daya saing logistik nasional sangat mungkin dicapai. Belajar dari kesuksesan Singapura, Indonesia perlu berbenah dalam hal kebijakan, kepastian hukum untuk menarik investasi, serta memperkuat ekosistem logistik agar lebih efisien.

Lantas, bagaimana para pelaku bisnis pelayaran mengantisipasi dampak perang terhadap bisnis logistik? Strategi bisnis pelayaran apa yang diterapkan untuk menghadapi perkembangan green shipping? Simak selengkapnya dalam dialog Dina Gurning bersama Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR), Bani Mulia, dalam Focus On Infra, CNBC Indonesia (Rabu, 08/04/2026).