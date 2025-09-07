Get
Senin, September 8, 2025
Jabar Pos

Dompet Aman! 8 Jurus Jitu Atur Keuangan ala Generasi Sandwich

Editor Jabar Pos : Rangga
Dompet Aman! 8 Jurus Jitu Atur Keuangan ala Generasi Sandwich
JABARPOS.ID – Generasi sandwich, istilah bagi mereka yang menanggung biaya hidup keluarga inti sekaligus orang tua, seringkali merasa tertekan secara finansial. JABARPOS.ID merangkum delapan tips ampuh dari Kementerian Keuangan agar generasi sandwich bisa mengatur keuangan dengan bijak dan terhindar dari penyesalan di kemudian hari.

    Dompet Aman! 8 Jurus Jitu Atur Keuangan ala Generasi Sandwich
    Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

  1. Petakan Aset dan Utang: Langkah awal adalah menginventarisasi seluruh aset yang dimiliki, termasuk tabungan, investasi, properti, serta utang yang ada. Diskusi dengan orang tua terkait optimalisasi aset juga penting untuk perencanaan keuangan yang lebih efektif.

  2. Siapkan Dana Pensiun Orang Tua: Jangan ragu untuk berdiskusi terbuka dengan orang tua mengenai rencana pensiun mereka. Bantu mereka menghitung kebutuhan dana pensiun dan bagaimana mengelolanya agar cukup untuk menopang kehidupan di masa tua.

  3. Terbuka dengan Keluarga: Komunikasi yang jujur dan terbuka mengenai kondisi keuangan sangat penting. Edukasi orang tua dan keluarga mengenai skala prioritas kebutuhan dan jangan sungkan untuk menyampaikan jika kondisi keuangan sedang tidak memungkinkan.

  4. Siapkan Dana Darurat dan Proteksi: Dana darurat adalah benteng pertahanan saat terjadi hal tak terduga. Usahakan untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk dana darurat. Selain itu, lindungi keluarga dengan asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan.

  5. Pisahkan Anggaran: Meskipun tinggal serumah, sebaiknya pisahkan anggaran untuk orang tua dan keluarga inti. Hal ini akan memudahkan dalam mengatur kebutuhan masing-masing.

  6. Menabung untuk Pensiun Sendiri: Jangan lupakan masa depan diri sendiri. Teruslah menabung dan persiapkan dana pensiun pribadi. Kurangi pengeluaran konsumtif dan fokus pada kebutuhan prioritas.

  7. Investasi Saat Keuangan Stabil: Jika keuangan sudah tertata, mulailah berinvestasi pada instrumen yang dipahami dengan baik. Sisihkan anggaran rutin untuk investasi setiap bulan.

  8. Jaga Kesehatan Fisik dan Mental: Beban finansial sebagai generasi sandwich bisa sangat berat. Jangan lupakan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Jalin komunikasi yang baik dengan keluarga dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika merasa kesulitan.

Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, generasi sandwich tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memutus rantai generasi sandwich di masa depan.

