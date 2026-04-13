Investasi Indonesia Terbang Tinggi Awal Tahun 2026

Jabarpos.id – Kabar gembira datang dari sektor investasi Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengumumkan realisasi investasi pada kuartal I tahun 2026 mencapai angka fantastis, yaitu Rp 497 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, sekitar 7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Rosan mengungkapkan optimismenya bahwa target investasi yang dicanangkan pemerintah akan tercapai. Pemerintah menargetkan investasi akumulatif hingga Rp13.032,8 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai dengan RPJMN 2025-2029.

Capaian investasi ini juga berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja. Diperkirakan ada peningkatan 5,5% pada kuartal I tahun ini, dengan total 627 ribu orang terserap dalam lapangan kerja baru.

Rosan menambahkan bahwa program prioritas pemerintah, terutama hilirisasi, menjadi pendorong utama investasi. Hilirisasi menyumbang sekitar 30% dari total investasi yang masuk ke Indonesia. Negara-negara seperti Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat masih menjadi investor utama di Indonesia.