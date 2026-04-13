UMKM Bisa Bernapas Lega OJK Pangkas Aturan Kredit Rumah

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
jabarpos.id Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah signifikan untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini diwujudkan melalui penguatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan sinergi dengan berbagai pihak terkait.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait. Menurutnya, OJK telah memutuskan beberapa kebijakan strategis untuk memperlancar implementasi program perumahan ini.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Salah satu kebijakan kunci adalah perubahan ambang batas nominal kredit yang ditampilkan dalam laporan SLIK. Kini, informasi yang tercantum adalah kredit atau pembiayaan di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet debitur. Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan finansial UMKM.

Baca juga:  EMAS Siap Guncang Bursa, Harga Sahamnya Bikin Penasaran!

Selain itu, OJK juga mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan bagi UMKM yang telah melunasi pinjaman sebelumnya. Implementasi kebijakan ini ditargetkan paling lambat akhir Juni 2026.

Untuk mendukung percepatan program perumahan, OJK juga memberikan akses kepada BP Tapera terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang menjadi tugas BP Tapera.

Baca juga:  PT KAI Tutup 17 Perlintasan Tak Berpalang Pintu di Daop 2 Bandung Demi Keamanan

Tak hanya itu, OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program 3 Juta Rumah. Satuan tugas ini akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk asosiasi pengembang, untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian berbagai kendala program perumahan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan.

OJK juga menegaskan bahwa data dalam SLIK tidak secara otomatis menentukan diterima atau ditolaknya pengajuan kredit atau pembiayaan. SLIK merupakan catatan informasi yang digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses analisis kredit atau pembiayaan.

Baca juga:  29 Asuransi Terancam OJK Ini Faktanya

Sebelumnya, OJK telah mengeluarkan Surat OJK Nomor S-2/D.03/2025 yang menegaskan bahwa SLIK berisi informasi yang bersifat netral dan bukan merupakan daftar hitam. OJK juga menegaskan bahwa tidak terdapat ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur yang memiliki kredit dengan kualitas selain lancar, khususnya untuk kredit atau pembiayaan bernilai kecil.

Artikel Sebelumnya
Investasi Indonesia Terbang Tinggi Awal Tahun 2026

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
