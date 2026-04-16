Beranda / Berita / Rahasia Dibalik Saham BIKE yang Terbang Tinggi Terkuak

16-04-2026

Jabarpos.id – PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) baru-baru ini mengumumkan perubahan signifikan dalam struktur kepemilikannya. Hal ini memicu pertanyaan besar di kalangan investor dan pengamat pasar modal.

PT Penajam Makmur Jaya (PMJ) kini menjadi pemegang saham mayoritas dengan menguasai 71,22% saham BIKE atau setara dengan 921,5 juta lembar saham. Transaksi ini dilakukan melalui pasar negosiasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 April 2026, dengan pengalihan saham dari Andrew Mulyadi, Henry Mulyadi, dan Stephen Mulyadi kepada PMJ.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Andrew Mulyadi, Direktur Utama BIKE, menjelaskan bahwa PMJ akan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer) kepada para pemegang saham minoritas. Data terbaru menunjukkan bahwa saham publik nonwarkat mencapai 25,03% (323.916.404 saham) dan saham publik warkat sebesar 3,75% (8.500.000 saham).

Menariknya, PMJ juga merupakan pemilik PT Menn Teknologi Indonesia Tbk (MENN). Yayasan Nazar Foundation milik Muhammad Nazaruddin disebut sebagai ultimate beneficial owner (UBO) PMJ. Namun, terdapat dokumen yang menyatakan Sarah Sartika Putri sebagai UBO MENN, dengan penegasan tidak adanya afiliasi antara Muhammad Nazaruddin dan Sarah Sartika Putri.

Perubahan kepemilikan ini terjadi bersamaan dengan lonjakan harga saham BIKE. Pada hari ini, saham BIKE kembali menyentuh batas auto reject atas (ARA) sebesar 25% dan mencapai level 685. Ini adalah hari kedua berturut-turut saham BIKE mengalami ARA.

Endang Wulansari

reporter dan kontributor di JabarPos. Ia berfokus pada peliputan berita-berita lokal di wilayah Jawa Barat, khususnya mengenai isu-isu pemerintahan, sosial, dan budaya. Tulisannya bertujuan untuk memberikan informasi terkini dan relevan kepada pembaca di tingkat regional.

