Rahasia Dibalik Penguatan IHSG

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Endang Wulansari

18 Juli 2026, 12:04 WIB

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Kabar gembira datang dari arena pasar keuangan Indonesia. S&P Global Ratings, lembaga pemeringkat internasional terkemuka, secara resmi mempertahankan peringkat kredit atau sovereign credit rating Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, dengan outlook stabil. Keputusan ini, seperti dilaporkan oleh jabarpos.id, langsung direspons positif oleh pasar, memicu penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan Senin (13/07/2026).

Direktur Panin Asset Management, Rudiyanto, menilai keputusan S&P ini sejalan dengan ekspektasi pelaku pasar, bahkan dengan outlook yang sedikit lebih baik dari perkiraan awal, yakni stabil. "Ini adalah sinyal positif yang sangat dibutuhkan di tengah berbagai sentimen negatif yang sempat menghantui pasar keuangan kita," ujar Rudiyanto, menjelaskan dampak penguatan IHSG yang terjadi.

Rahasia Dibalik Penguatan IHSG
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Di tengah gejolak global dan berbagai tantangan ekonomi domestik, kebijakan lembaga pemeringkat internasional ini menjadi angin segar bagi Indonesia. Namun demikian, kewaspadaan pasar tetap tinggi. Fokus selanjutnya beralih pada penilaian dari Moody’s dan Fitch Ratings, dua lembaga pemeringkat besar lainnya yang juga sangat diperhatikan investor. Salah satu isu krusial yang tidak boleh luput dari perhatian pemerintah adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama terkait defisit yang menjadi sorotan.

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Selain itu, terkait penilaian dari MSCI yang sangat mendorong keterbukaan informasi saham di bursa efek Indonesia, otoritas bursa dituntut untuk konsisten dalam pengungkapan data. Konsistensi ini krusial untuk menjaga posisi dan citra Indonesia di mata lembaga pemeringkat global, serta menarik lebih banyak investasi.

Dinamika pasar dan implikasi dari penilaian S&P ini menjadi topik hangat yang terus dibahas. Untuk analisis lebih mendalam mengenai bagaimana pelaku pasar merespons sentimen positif ini dan dampaknya terhadap pasar keuangan RI, perbincangan lengkap antara Andi Shalini dengan Direktur Panin Asset Management, Rudiyanto, dapat disimak dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia.

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