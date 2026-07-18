Terkuak Jurus Kaya Robert Kiyosaki Bikin Geleng Kepala

Author Image

Endang Wulansari

19 Juli 2026, 00:04 WIB

Share

Jakarta – Penulis legendaris "Rich Dad Poor Dad," Robert Kiyosaki, kembali mencuri perhatian publik dengan nasihat finansialnya yang seringkali kontroversial. Melalui laporan jabarpos.id, banyak milenial dan Gen Z yang terinspirasi oleh visinya untuk meraih kekayaan dengan cepat, meskipun tak semua sarannya bisa ditelan mentah-mentah.

Kiyosaki dikenal sering memberikan pandangan investasi yang unik, beberapa di antaranya terbukti bermanfaat, namun ada pula yang dianggap tidak cocok untuk semua kalangan sehingga perlu disikapi dengan lebih hati-hati.

Terkuak Jurus Kaya Robert Kiyosaki Bikin Geleng Kepala
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Salah satu prinsipnya yang paling populer adalah bahwa orang kaya tidak bekerja demi uang, melainkan membuat uang bekerja untuk mereka. Pandangan ini mengajarkan bahwa uang seharusnya menjadi alat untuk mencapai kebebasan finansial, bukan sekadar tujuan akhir. Sophie Musumeci, CEO dan pendiri Real Entrepreneur Women, menyebut ajaran Kiyosaki ini sebagai titik balik dalam hidupnya. "Mayoritas perempuan yang saya bantu diajari untuk menukar waktu dengan uang – itu melelahkan dan membatasi," ujarnya.

Also Read

Petani Ini Mendadak Miliarder Uangnya Bikin Melongo

Mobil RI Incar Pasar Raksasa Dunia

Rahasia Dibalik Penguatan IHSG

DJP Bidik Wajib Pajak Baru Data Pribadi Jadi Incaran

Bank Jadi Magnet Dana Global

Menurut Musumeci, sangat penting bagi kelas menengah untuk membangun aset, bukan sekadar mengandalkan pendapatan. Perubahan pola pikir ini disebut sebagai langkah awal menuju kemandirian finansial yang sesungguhnya.

Nasihat lain yang tak kalah kontroversial datang dari pernyataan Kiyosaki bahwa rumah pribadi bukanlah aset. Meskipun nilai rumah dapat meningkat, Kiyosaki berpendapat bahwa karena rumah pribadi tidak menghasilkan pendapatan, ia tak bisa disebut sebagai aset sejati. Neal K. Shah, Chairman di Counterforce Health, menyebut pandangan ini sebagai kritik yang perlu terhadap kebijaksanaan konvensional. "Jika aset harus menghasilkan pendapatan, dan liabilitas justru menguranginya, maka banyak keluarga sebenarnya lebih miskin dari yang mereka kira," kata Shah.

Namun, tidak semua pandangan Kiyosaki bisa diterima begitu saja. Salah satunya adalah klaim bahwa "kaya dan miskin ditentukan karena pelajaran uang diajarkan di rumah, bukan di sekolah." Kiyosaki menilai, keluarga adalah sumber utama pemahaman finansial, dan untuk berubah, seseorang harus belajar dari pengalaman menggunakan utang.

Di sinilah Musumeci mengingatkan, tidak semua orang siap mengambil risiko tersebut. "Memang benar bahwa utang bisa menjadi alat yang kuat di tangan yang tepat, tapi ini bukan solusi serba cocok untuk semua orang," jelas Musumeci. Ia menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan, terutama bagi perempuan yang sedang membangun kembali kestabilan finansialnya.

Bagi Musumeci, kunci dari mengikuti nasihat Kiyosaki adalah kebijaksanaan dalam menerapkannya. "Prinsip-prinsip Kiyosaki sangat kuat, tapi harus dijalankan dengan strategi, dukungan, dan sesuai dengan fase kehidupan yang tepat," pungkasnya.

Related Post

Petani Ini Mendadak Miliarder Uangnya Bikin Melongo

Petani Ini Mendadak Miliarder Uangnya Bikin Melongo

Jul. 18, 2026

Pada tahun 1991, sebuah kisah luar biasa datang dari Trenggalek, Jawa Timur, ketika seorang petani bernama Suradji mendadak menjadi miliarder. Keberuntungan besar ini menghampirinya setelah

Mobil RI Incar Pasar Raksasa Dunia

Mobil RI Incar Pasar Raksasa Dunia

Jul. 18, 2026

Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global dan tekanan domestik, industri otomotif Indonesia tak menyerah. Alih-alih terpuruk, sektor ini justru memutar otak dan membidik pasar ekspor

Rahasia Dibalik Penguatan IHSG

Rahasia Dibalik Penguatan IHSG

Jul. 18, 2026

Kabar gembira datang dari arena pasar keuangan Indonesia. S&P Global Ratings, lembaga pemeringkat internasional terkemuka, secara resmi mempertahankan peringkat kredit atau sovereign credit rating Indonesia

DJP Bidik Wajib Pajak Baru Data Pribadi Jadi Incaran

DJP Bidik Wajib Pajak Baru Data Pribadi Jadi Incaran

Jul. 18, 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersiap melancarkan strategi baru untuk menjaring wajib pajak yang selama ini belum terdaftar dalam sistem perpajakan nasional. Langkah ini, sebagaimana diungkapkan

Bank Jadi Magnet Dana Global

Bank Jadi Magnet Dana Global

Jul. 18, 2026

Jakarta – Pasar modal Indonesia kembali menunjukkan daya tariknya bagi investor global. Pada penutupan perdagangan Jumat, 17 Juli 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com