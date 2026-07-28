Pemain Baru di KSSK Tanpa Hak Suara

Author Image

Endang Wulansari

29 Juli 2026, 00:04 WIB

Share

Jakarta – Sebuah terobosan baru terjadi dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Selasa, 28 Juli 2026, ketika Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk pertama kalinya ikut serta. Kehadiran entitas pengelola investasi ini, seperti diinformasikan jabarpos.id, menandai langkah strategis dalam upaya pemerintah menyerap perspektif dari sektor riil. Danantara diwakili langsung oleh CEO Rosan Roeslani dan COO Dony Oskaria.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa partisipasi Danantara dalam forum penting ini adalah sebagai pihak undangan. "Posisi Danantara pada rapat ini sebagai undangan," tegas Purbaya dalam konferensi pers yang digelar usai rapat di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pemain Baru di KSSK Tanpa Hak Suara
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Purbaya memaparkan, rapat KSSK secara tradisional hanya dihadiri oleh perwakilan dari regulator utama, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, kali ini, ada kebutuhan untuk mendengarkan masukan langsung dari pelaku bisnis yang mengelola aset dan investasi berskala besar.

Also Read

Menkeu Ungkap Alasan Destry Damayanti Mumpuni Pimpin BI

BCA Raup Triliunan Rupiah di Paruh Pertama 2026

Danantara Resmi Gabung KSSK Apa Perannya

Dana Haji Rp180 T Terungkap Strategi Baru di Pasar Modal

Peluang Cuan Pasti Tiap Bulan

"Biasanya, forum ini didominasi oleh perwakilan antar-regulator. Namun, kali ini, kami berkeinginan untuk menyerap pandangan langsung dari entitas bisnis berskala besar," papar Purbaya, menggarisbawahi pentingnya perspektif dari Danantara.

Kontribusi Danantara dalam rapat tersebut dinilai sangat positif. "Danantara memberikan masukan positif pada rapat sore hari ini. Artinya, kita dapat informasi yang lebih sehingga kebijakan kita tepat sasaran ke depannya," jelas Purbaya, mengindikasikan bahwa input tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan ekonomi.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa Danantara tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). "Danantara tidak akan punya hak suara, dia akan memberikan masukan," pungkasnya, memastikan peran Danantara tetap sebagai penasihat tanpa kekuatan voting.

Related Post

Menkeu Ungkap Alasan Destry Damayanti Mumpuni Pimpin BI

Menkeu Ungkap Alasan Destry Damayanti Mumpuni Pimpin BI

Jul. 28, 2026

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terang-terangan memberikan penilaian tinggi terhadap Destry Damayanti, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) sementara.

BCA Raup Triliunan Rupiah di Paruh Pertama 2026

BCA Raup Triliunan Rupiah di Paruh Pertama 2026

Jul. 28, 2026

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) kembali menunjukkan performa keuangan yang solid dengan membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp29,5 triliun pada semester I-2026. Angka ini

Danantara Resmi Gabung KSSK Apa Perannya

Danantara Resmi Gabung KSSK Apa Perannya

Jul. 28, 2026

Sebuah perubahan signifikan akan terjadi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyusul bergabungnya BPI Danantara dalam struktur pengambilan keputusan. Langkah ini, yang disebut-sebut sebagai arahan

Dana Haji Rp180 T Terungkap Strategi Baru di Pasar Modal

Dana Haji Rp180 T Terungkap Strategi Baru di Pasar Modal

Jul. 28, 2026

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kini menjadi sorotan utama setelah mengumumkan strategi ambisiusnya untuk memperdalam penetrasi di pasar modal. Dengan dana kelolaan yang melonjak hingga

Peluang Cuan Pasti Tiap Bulan

Peluang Cuan Pasti Tiap Bulan

Jul. 28, 2026

Pemerintah kembali membuka keran investasi menarik bagi masyarakat melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel terbaru, Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI030. Penawaran yang berlangsung

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com