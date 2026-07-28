Purbaya Pimpin Rapat Ekonomi Ada Kejutan

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Endang Wulansari

29 Juli 2026, 04:04 WIB

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Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja merampungkan rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta. Pertemuan krusial ini, menurut laporan jabarpos.id, menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dengan kehadiran CEO Roeslan Perkasa Roeslani dan COO Donny Oskaria.

Berbicara usai pertemuan yang berlangsung di Gedung LPS, Jakarta, Selasa (28/7/2026), Purbaya mengungkapkan bahwa kehadiran Danantara merupakan arahan langsung dari Presiden. "Barusan kami selesai rapat koordinasi KSSK atas arahan Pak Presiden kami undang Danantara juga, Pak Rosan dan Pak Doni hadir dalam rapat pada sore hari ini," ujarnya, mengutip kembali pernyataannya.

Purbaya Pimpin Rapat Ekonomi Ada Kejutan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menteri Purbaya menambahkan, rapat perdana yang mempertemukan KSSK – yang beranggotakan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) – bersama Danantara, berlangsung sangat dinamis dan penuh diskusi.

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Fokus utama pembahasan adalah penguatan koordinasi lintas instansi yang bertanggung jawab mengelola sektor perekonomian. Tujuannya jelas: menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Purbaya menegaskan, seluruh peserta rapat mencapai kesepakatan untuk mempererat koordinasi kerja. "Rapat berlangsung amat dinamis dan semua setuju untuk koordinasi kerja lebih erat memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan seluruh sektor ekonomi kita selaras dan akan bisa ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depan," jelasnya, menekankan pentingnya sinergi untuk masa depan ekonomi yang lebih cerah.

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