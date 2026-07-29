BNI Siap Lakukan Aksi Besar

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Endang Wulansari

29 Juli 2026, 08:04 WIB

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PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, atau BNI, kembali menarik perhatian pelaku pasar modal dengan rencana strategisnya. Menurut informasi yang dihimpun jabarpos.id, bank BUMN ini akan melancarkan aksi pembelian kembali saham atau buyback untuk kedua kalinya dalam tahun ini. Nilai maksimal yang disiapkan untuk buyback ini mencapai angka fantastis, yakni Rp 627 miliar.

Langkah ini menandai buyback kedua yang dilakukan BNI dalam periode satu tahun, menunjukkan komitmen perseroan dalam menjaga stabilitas harga saham dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya. Pembelian kembali saham seringkali diinterpretasikan sebagai sinyal positif dari manajemen bahwa mereka meyakini valuasi saham perusahaan sedang undervalued atau sebagai cara untuk meningkatkan laba per saham (EPS).

BNI Siap Lakukan Aksi Besar
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Detail lebih lanjut mengenai pelaksanaan buyback ini dijadwalkan akan dibahas dalam program Power Lunch CNBC Indonesia pada Selasa, 28 Juli 2026. Namun, bocoran rencana ini sudah cukup untuk menarik perhatian investor dan analis pasar, yang kini menanti langkah konkret BNI dalam merealisasikan komitmennya untuk memperkuat nilai saham di bursa. Aksi korporasi semacam ini diharapkan dapat memberikan sentimen positif di tengah fluktuasi pasar dan memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang BNI.

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