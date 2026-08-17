Bunga Utang RI 2027 Tembus Angka Fantastis

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Endang Wulansari

17 Agustus 2026, 08:04 WIB

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Jakarta – Pemerintah Indonesia dihadapkan pada lonjakan signifikan dalam alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2027. Angka yang mencapai Rp 650,3 triliun ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, memicu perhatian publik. Informasi ini diungkapkan dalam dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, seperti dilansir jabarpos.id.

Kenaikan ini bukan tanpa alasan. Dibandingkan dengan proyeksi tahun 2026 yang sebesar Rp 582,2 triliun, beban bunga utang untuk tahun 2027 melonjak 11,69%. Rinciannya, pembayaran bunga utang dalam negeri diproyeksikan mencapai Rp 589,68 triliun, sementara utang luar negeri menyumbang Rp 60,63 triliun dari total kewajiban tersebut.

Bunga Utang RI 2027 Tembus Angka Fantastis
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Pembayaran bunga utang (PBU) merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan utang," demikian bunyi kutipan dari dokumen resmi pemerintah tersebut. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan investor.

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Tren kenaikan pembayaran bunga utang ini telah terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, angkanya masih di kisaran Rp 386,3 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 439,9 triliun pada 2023, dan Rp 514,4 triliun di tahun 2025. Proyeksi untuk akhir tahun ini (2026) sudah mencapai Rp 582,2 triliun, menunjukkan laju peningkatan yang konsisten menuju puncak di tahun 2027.

Kewajiban pembayaran bunga utang ini mencakup berbagai komponen, mulai dari kupon Surat Berharga Negara (SBN), bunga atas pinjaman, hingga biaya-biaya lain yang terkait dengan program pengelolaan utang. Besaran PBU sendiri sangat dinamis, dipengaruhi oleh sejumlah faktor risiko yang memerlukan manajemen hati-hati. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, perubahan tingkat suku bunga global dan domestik, sentimen pasar terhadap instrumen SBN, volume kebutuhan pembiayaan anggaran, serta perkembangan kondisi perekonomian global maupun domestik, semuanya berperan dalam menentukan angka akhir.

Menanggapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan tiga strategi utama untuk kebijakan pembayaran bunga utang pada tahun 2027. Pertama, memastikan pemenuhan pembayaran bunga utang secara tepat waktu dan tepat jumlah. Langkah ini krusial untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang negara.

Kedua, pemerintah berupaya mendorong efisiensi beban bunga utang. Caranya adalah melalui pengelolaan portofolio utang yang cermat dan penerapan strategi pengadaan utang baru yang terukur. Ini termasuk penerbitan utang yang fleksibel, disesuaikan dengan kondisi pasar, guna memperoleh biaya pembiayaan yang paling efisien dengan tingkat risiko yang terkendali.

Ketiga, mitigasi fluktuasi pembayaran bunga utang akibat perubahan nilai tukar menjadi prioritas. Strategi ini diwujudkan dengan memperkuat pembiayaan utang dalam negeri melalui pendalaman pasar keuangan domestik (financial deepening). Upaya tersebut mencakup perluasan basis investor domestik dan penguatan bauran instrumen yang tersedia di pasar.

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