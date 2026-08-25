BRI Panen Penghargaan di PRIMA Awards

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Endang Wulansari

26 Agustus 2026, 00:04 WIB

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PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menorehkan prestasi gemilang dengan memboyong delapan penghargaan sekaligus dalam ajang PRIMA Awards 2026. Acara bergengsi yang diselenggarakan oleh Jaringan PRIMA ini berlangsung di Mulia Resort Nusa Dua, Bali, pada tanggal 6 Agustus 2026. Penghargaan ini, seperti dilansir jabarpos.id, menjadi bentuk apresiasi atas kinerja luar biasa BRI dalam penyelenggaraan layanan transaksi elektronik dan sistem pembayaran di Indonesia.

Delapan trofi yang berhasil diraih BRI mencakup spektrum luas dalam ekosistem sistem pembayaran. Kategori Diamond Awards yang disabet antara lain Best Acquiring Bank All Features, Best Acquiring Bank ATM, dan Best Acquiring Digital Payment Channels. Tak hanya itu, BRI juga diakui sebagai Best Issuing Bank All Features, Best Issuing Bank ATM, serta Best Issuing Digital Payment Channels. Prestasi lainnya adalah The Highest Transaction in Digital Channels dan Best Claim Rate QRIS, menegaskan dominasi BRI di berbagai lini layanan digital.

BRI Panen Penghargaan di PRIMA Awards
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Direktur Information Technology BRI, Saladin Dharma Nugraha Effendi, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan pengakuan nyata atas konsistensi dan dedikasi BRI dalam menjaga kualitas layanan transaksi digital. Hal ini krusial di tengah laju perkembangan sistem pembayaran yang begitu pesat.

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"Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi terhadap komitmen kuat BRI untuk menghadirkan layanan pembayaran digital yang tidak hanya aman dan andal, tetapi juga mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar Saladin dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (25/8/2026). Ia menambahkan, "Ke depan, kami akan terus berupaya memperkuat infrastruktur teknologi kami, mengembangkan inovasi layanan yang relevan, serta memperluas ekosistem pembayaran digital demi memberikan pengalaman transaksi terbaik bagi setiap nasabah."

Hingga akhir Juli 2026, BRI telah membangun jaringan e-channel yang masif, mencapai lebih dari 621 ribu titik. Jaringan ini mencakup lebih dari 9 ribu ATM, lebih dari 330 ribu EDC Merchant, lebih dari 273 ribu EDC BRILink, lebih dari 9 ribu Cash Recycling Machine (CRM), serta 54 e-Buzz. Keberadaan infrastruktur yang luas ini menjadi tulang punggung penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan transaksi BRI di seluruh pelosok Indonesia.

Saladin menegaskan, "Pada akhirnya, fokus utama BRI bukan sekadar menghadirkan inovasi, melainkan memastikan bahwa setiap layanan yang kami sediakan benar-benar mampu memberikan kemudahan, kenyamanan, dan nilai tambah yang signifikan bagi nasabah." Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kepercayaan yang terus diberikan oleh masyarakat adalah motivasi terbesar bagi BRI untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas layanan tersebut.

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