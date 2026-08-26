Pasar Bergolak Rupiah Perkasa Komoditas Terjun Bebas

Author Image

Endang Wulansari

26 Agustus 2026, 12:04 WIB

Share

Pergerakan pasar finansial Indonesia pada Rabu (26/08) pagi menunjukkan dinamika yang kontras. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau melemah, di sisi lain nilai tukar Rupiah justru perkasa terhadap Dolar AS. Kondisi ini sejalan dengan gejolak di pasar komoditas global, di mana harga batu bara dan minyak mentah sama-sama mengalami tekanan tajam. Laporan ini disarikan oleh jabarpos.id.

Mengutip data perdagangan pagi, tepatnya pukul 10:03 WIB, IHSG tercatat merosot 0,52%, membawa indeks ke level 6.468. Penurunan ini mengindikasikan sentimen negatif di kalangan investor saham. Namun, di tengah pelemahan pasar modal, mata uang Garuda menunjukkan kekuatannya. Rupiah terpantau menguat signifikan, diperdagangkan pada level Rp 17.690 per Dolar AS, memberikan sedikit angin segar di tengah tekanan ekonomi.

Pasar Bergolak Rupiah Perkasa Komoditas Terjun Bebas
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Di sektor komoditas, harga batu bara global terpantau melemah. Penurunan ini tidak lepas dari sentimen negatif yang datang dari Amerika Serikat, di mana masyarakat gencar melakukan demonstrasi menentang kebijakan batu bara Presiden Donald Trump. Aksi protes ini menimbulkan kekhawatiran pasar terkait masa depan industri batu bara di AS, yang pada gilirannya menekan harga komoditas energi tersebut di pasar internasional.

Also Read

Terungkap Calon Nakhoda Bank Sentral

Masa Depan Transaksi Anda Berubah Total

BRI Panen Penghargaan di PRIMA Awards

BUMN Cetak Rekor Profit Prabowo Beri Bintang

Terkuak Gunung Emas Fiktif Kalimantan Dalang Lenyap Misterius

Sementara itu, harga minyak mentah global mengalami anjlok yang lebih dalam. Penurunan drastis ini dipicu oleh meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Risiko konflik yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah, yang sebelumnya sempat memicu kenaikan harga minyak, kini mulai mereda. Kondisi ini mengurangi premi risiko pada harga minyak, menyebabkan pasokan yang lebih stabil dan menekan harga ke bawah.

Analisis lebih mendalam mengenai pergerakan pasar ini sebelumnya telah diulas oleh Mercy Widjaja dalam program Profit di CNBC Indonesia, yang memberikan gambaran komprehensif tentang faktor-faktor pendorong di balik fluktuasi pasar global dan domestik.

Related Post

Terungkap Calon Nakhoda Bank Sentral

Terungkap Calon Nakhoda Bank Sentral

Agu. 26, 2026

Destry Damayanti, yang saat ini menjabat Pejabat Gubernur Bank Indonesia (BI) Sementara, dijadwalkan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada hari ini,

Masa Depan Transaksi Anda Berubah Total

Masa Depan Transaksi Anda Berubah Total

Agu. 26, 2026

Dua gebrakan signifikan di industri sistem pembayaran domestik siap mengubah lanskap transaksi di Indonesia. Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional (ASPI) secara resmi

BRI Panen Penghargaan di PRIMA Awards

BRI Panen Penghargaan di PRIMA Awards

Agu. 26, 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menorehkan prestasi gemilang dengan memboyong delapan penghargaan sekaligus dalam ajang PRIMA Awards 2026. Acara bergengsi yang

BUMN Cetak Rekor Profit Prabowo Beri Bintang

BUMN Cetak Rekor Profit Prabowo Beri Bintang

Agu. 25, 2026

Jembrana, Bali – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penganugerahan bintang tanda kehormatan kepada Rosan Roeslani, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pengumuman ini

Terkuak Gunung Emas Fiktif Kalimantan Dalang Lenyap Misterius

Terkuak Gunung Emas Fiktif Kalimantan Dalang Lenyap Misterius

Agu. 25, 2026

Sebuah kisah penipuan berskala raksasa yang mengguncang dunia pertambangan dan politik Indonesia pada era 1990-an kembali mencuat. Berawal dari klaim penemuan "gunung emas" fantastis di

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com