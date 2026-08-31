Senin Bursa Berpotensi Heboh

Pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diimbau untuk bersiap menghadapi potensi gejolak transaksi yang signifikan pada perdagangan Senin, 31 Agustus 2026. Menurut laporan jabarpos.id, hari ini menjadi momen penentu bagi para pengelola dana global untuk merevisi komposisi portofolio mereka, seiring dengan akan efektifnya susunan terbaru indeks MSCI pada 1 September 2026.

Evaluasi MSCI periode Agustus 2026 telah membawa kabar penting bagi pasar modal Indonesia. Meski tidak ada saham emiten Tanah Air yang berhasil masuk ke MSCI Global Standard Index, dua saham berkapitalisasi besar justru harus terdepak dari indeks acuan bergengsi tersebut. Mereka adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN).

Perlakuan yang berbeda diterima keduanya. Saham CPIN diturunkan ke MSCI Small Cap Index, yang berarti masih menjadi bagian dari keluarga indeks MSCI. Namun, GOTO dicoret sepenuhnya dari MSCI Indonesia Investable Market Index (IMI) dengan ketentuan harga khusus yang menyertainya.

MSCI menegaskan bahwa seluruh perubahan hasil evaluasi Agustus ini akan diterapkan pada penutupan perdagangan 31 Agustus 2026. Oleh karena itu, diperkirakan akan terjadi aktivitas rebalancing dalam jumlah besar, yang kemungkinan besar akan memuncak pada sesi penutupan perdagangan hari Senin.

Rebalancing indeks ini menjadi sorotan utama karena MSCI merupakan salah satu indeks acuan krusial yang dijadikan patokan oleh banyak manajer investasi global. Produk investasi pasif yang mengikuti indeks tersebut wajib menyelaraskan porsi saham dalam portofolio mereka agar tetap mendekati susunan indeks yang baru.

Penyesuaian ini berpotensi memicu aksi jual terhadap saham-saham yang dikeluarkan dari indeks. Sebaliknya, emiten yang masuk ke dalam indeks atau mengalami kenaikan bobot berpeluang mendapatkan inflow dana segar dari investor.

Di tengah antisipasi ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan pergerakan yang cukup berombak sepanjang perdagangan pekan lalu. Dimulai dari level 6.501,67 pada Senin (24/8/2026), IHSG sempat terjun bebas 1,48% atau 95,98 poin pada Rabu (26/8) ke level 6.405,69, setelah libur perdagangan sehari. Namun, pasar bangkit signifikan pada Kamis (27/8) dengan melonjak 1,81% dan ditutup di 6.521,75, sebelum kembali melemah tipis 0,06% pada Jumat (28/8) ke 6.518,12.

Secara akumulatif, IHSG melemah tipis 0,12% sepanjang pekan 24-28 Agustus 2026 dari posisi akhir pekan sebelumnya di 6.525,69. Aktivitas transaksi juga menunjukkan penurunan, dengan rata-rata nilai transaksi harian tercatat Rp15,29 triliun, terkoreksi 1,84% dibandingkan pekan sebelumnya. Sementara itu, volume saham yang diperdagangkan mencapai 36,05 miliar saham, merosot 28,33%.

Pergerakan investor asing menjelang implementasi rebalancing juga menunjukkan pola yang fluktuatif. Sejak hasil evaluasi MSCI diumumkan pada Kamis, 13 Agustus 2026, asing sempat mencatat pelepasan saham besar pada dua hari pertama. Namun, aksi jual tersebut kemudian diimbangi dengan aksi beli pada sejumlah perdagangan berikutnya.

Secara kumulatif, investor asing masih membukukan beli bersih (net buy) sekitar Rp64,7 miliar sejak 13 Agustus hingga penutupan 28 Agustus. Khusus sepanjang pekan lalu, asing mencatat net buy Rp279,2 miliar, dengan total nilai transaksi asing mencapai Rp34,87 triliun, yang terdiri dari pembelian Rp17,57 triliun dan penjualan Rp17,29 triliun.