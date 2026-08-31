Pasar RI Bergejolak Sentimen Apa Mengintai

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Endang Wulansari

31 Agustus 2026, 12:04 WIB

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Awal pekan perdagangan di Bursa Efek Indonesia dibuka dengan sentimen negatif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau bergerak lesu, melemah 0,38% ke level 6.493 pada Senin (31/08/2026) pukul 10:03 WIB. Tak hanya IHSG, nilai tukar Rupiah juga ikut terkoreksi, mencapai Rp 17.745 per Dolar AS. Situasi pasar yang gamang ini menjadi perhatian utama jabarpos.id.

Kelesuan pasar ini bukan tanpa sebab. Analis pasar menilai, pelaku pasar tengah dihadapkan pada ‘badai sentimen’ yang kompleks, baik dari dalam maupun luar negeri. Kekhawatiran akan perlambatan ekonomi global, potensi kenaikan suku bunga acuan di negara-negara maju, serta dinamika geopolitik yang belum mereda, diduga kuat menjadi faktor pemicu utama kegamangan investor.

Pasar RI Bergejolak Sentimen Apa Mengintai
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Di sisi domestik, sentimen terkait inflasi, kebijakan moneter Bank Indonesia, serta rilis data ekonomi terbaru juga turut memengaruhi pergerakan pasar. Kondisi ini membuat investor cenderung menahan diri atau melakukan aksi jual untuk mengamankan keuntungan, sehingga menekan kinerja IHSG dan Rupiah.

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Para pengamat pasar memperkirakan, volatilitas akan tetap tinggi sepanjang hari ini dan mungkin berlanjut hingga beberapa hari ke depan, seiring dengan antisipasi pelaku pasar terhadap rilis data ekonomi penting dan perkembangan isu-isu global. Investor disarankan untuk tetap mencermati setiap perkembangan dan melakukan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan investasi.

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