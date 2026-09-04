KPR 40 Tahun Tinggal Tunggu Lampu Hijau

Author Image

Endang Wulansari

5 September 2026, 04:04 WIB

Share

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor fantastis hingga 40 tahun. Namun, realisasi program inovatif ini masih menanti regulasi resmi dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Informasi ini disampaikan oleh Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, yang diungkapkan kepada jabarpos.id baru-baru ini.

Nixon menjelaskan bahwa pihaknya, sebagai lembaga penyalur kredit perumahan, harus patuh pada setiap peraturan pelaksanaan yang berlaku. Meskipun jangka waktu KPR 40 tahun ini berbeda dari skema konvensional, ia menyebut bahwa biasanya ada Peraturan Menteri Perumahan yang menjadi dasar, namun implementasinya akan diatur oleh BP Tapera. Oleh karena itu, fokus utama saat ini adalah menunggu payung hukum yang akan dikeluarkan oleh BP Tapera.

KPR 40 Tahun Tinggal Tunggu Lampu Hijau
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dengan nada optimis, Nixon meyakini bahwa tenor KPR yang lebih panjang ini akan membawa dampak positif signifikan bagi masyarakat. Ia memproyeksikan angsuran bulanan akan jauh lebih ringan, yang secara langsung akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk memiliki rumah impian. "Ini adalah salah satu strategi efektif untuk mendorong sektor properti sekaligus meringankan beban finansial bagi calon pemilik rumah," jelasnya.

Also Read

Brantas Abipraya Rombak Total Anak Usaha

Rahasia Keuangan Lampung Terkuak

Terungkap 13 Bank Tutup Nasabah Jangan Panik

Danantara Bongkar Biaya Siluman Telkom Triliunan

Puncak BTN Bergetar Siapa yang Bergeser

Nixon juga menegaskan bahwa fasilitas KPR tenor 40 tahun ini secara spesifik ditujukan bagi pembeli rumah pertama. Program ini akan menjadi bagian dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi, yang memang dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Dengan kata lain, individu yang sudah memiliki properti atas nama sendiri tidak akan memenuhi syarat untuk program ini. Ini adalah upaya serius untuk memastikan pemerataan kepemilikan rumah bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

Meskipun antusiasme publik tinggi, BTN tetap berkomitmen untuk menunggu dan mematuhi setiap regulasi yang akan dikeluarkan oleh BP Tapera demi kelancaran dan legalitas program KPR 40 tahun ini.

Related Post

Brantas Abipraya Rombak Total Anak Usaha

Brantas Abipraya Rombak Total Anak Usaha

Sep. 5, 2026

Jakarta – PT Brantas Abipraya (Persero) mengambil langkah progresif dalam penataan struktur anak usahanya, PT Brantas Energi. Melalui keputusan strategis, dua entitas, PT Buana Enjiniring

Rahasia Keuangan Lampung Terkuak

Rahasia Keuangan Lampung Terkuak

Sep. 4, 2026

Bandar Lampung – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggagas perhelatan akbar Lampung Financial Festival 2026, sebuah inisiatif strategis untuk mendongkrak literasi keuangan masyarakat di Bumi Ruwa

Terungkap 13 Bank Tutup Nasabah Jangan Panik

Terungkap 13 Bank Tutup Nasabah Jangan Panik

Sep. 4, 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha 13 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sepanjang tahun ini. Keputusan ini, yang terbaru menimpa sebuah

Danantara Bongkar Biaya Siluman Telkom Triliunan

Danantara Bongkar Biaya Siluman Telkom Triliunan

Sep. 4, 2026

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sedang menjadi motor utama di balik transformasi besar-besaran yang menyasar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk PT

Puncak BTN Bergetar Siapa yang Bergeser

Puncak BTN Bergetar Siapa yang Bergeser

Sep. 4, 2026

Gebrakan besar terjadi di tubuh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) hari ini. Bank pelat merah tersebut menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com