Kejutan di BTN Lima Direktur Baru Siap Gebrak

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) baru-baru ini mengumumkan perombakan signifikan dalam jajaran direksinya. Menurut laporan yang diterima jabarpos.id, keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menetapkan pergantian pada lima dari dua belas kursi direksi. Langkah strategis ini disebut sebagai bagian dari upaya regenerasi dan peremajaan manajemen perseroan.

Direktur Utama Bank BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menjelaskan bahwa restrukturisasi manajemen dilakukan untuk memperkuat pengelolaan perbankan yang fokus pada sektor perumahan. "Terdapat perubahan beberapa direksi di BTN, ada lima dari dua belas yang berubah," ujar Nixon saat ditemui di Menara BTN Jakarta, Jumat lalu. Ia menambahkan bahwa perubahan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi BTN jilid dua dan mencapai visi "Beyond Mortgage" untuk menjadi bank yang sangat kuat di dunia consumer banking.

Nixon juga menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham atas dukungan terhadap perubahan ini. "Hari ini tetap berterima kasih kepada pemegang saham atas perubahan, atas direksi baru yang akan bergabung dengan BTN. Dan mudah-mudahan BTN ke depan jauh lebih baik lagi dibanding yang sudah terjadi sampai dengan hari ini. Itu ekspektasi kita," sebutnya.

Meskipun ada perombakan, posisi Direktur Utama tetap dipegang oleh Nixon L.P. Napitupulu, dan Oni Febriarto Rahardjo juga masih menjabat sebagai Wakil Direktur Utama. Namun, empat posisi direktur lainnya mengalami pergantian signifikan.

Gatot Prasetyo kini menduduki kursi Direktur Information Technology, menggantikan Tan Jacky Chen. Johanes Barus dipercaya sebagai Direktur Risk Management, mengambil alih dari Setiyo Wibowo. Posisi Direktur Consumer Banking kini diemban oleh Evita Barliana, menggantikan Hirwandi Gafar. Sementara itu, Adityo Kusumo ditunjuk sebagai Direktur Finance & Strategy, menggantikan Nofry Rony Poetra. Perubahan juga terjadi di posisi Direktur Human Capital & Compliance, yang kini dijabat oleh Wiwik Wahyuni, menggantikan Eko Waluyo.

Nixon optimistis bahwa pengalaman luas para direktur baru akan sangat membantu dalam mengakselerasi pencapaian target-target strategis BTN. "Kalau kita lihat CV-nya tadi pengalamannya juga cukup lebar dan luas. Mudah-mudahan ini bisa membantu mempercepat transformasi BTN jilid dua dan mempercepat capaian BTN untuk Beyond Mortgage menjadi bank yang sangat kuat dalam dunia consumer banking," tegasnya.

Berikut adalah susunan lengkap Direksi BTN setelah RUPSLB: