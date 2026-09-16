Minyak 100 Dolar dan The Fed Bayangi IHSG

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Endang Wulansari

16 September 2026, 21:04 WIB

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Pasar saham Indonesia menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan pada penutupan perdagangan Rabu (16/09) lalu. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terperosok ke zona merah, mencatatkan level 6.436. Kondisi ini terjadi di tengah bayang-bayang kekhawatiran global yang terus mencengkeram, terutama terkait potensi lonjakan harga minyak mentah dan sinyal kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral Amerika Serikat, The Fed. Informasi ini dihimpun jabarpos.id dari berbagai sumber terpercaya.

Penurunan IHSG menjadi indikasi kehati-hatian investor di tengah ketidakpastian. Namun, di sisi lain, nilai tukar Rupiah justru menunjukkan sedikit penguatan. Mata uang Garuda berhasil menguat tipis 0,03% terhadap Dolar AS, ditutup pada level Rp 17.675 per Dolar AS. Penguatan ini memberikan sedikit angin segar di tengah tekanan pasar saham, meskipun sentimen pasar secara keseluruhan masih dibayangi oleh faktor eksternal.

Minyak 100 Dolar dan The Fed Bayangi IHSG
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Salah satu faktor utama yang menjadi sorotan pasar global adalah potensi harga minyak mentah yang bisa menyentuh angka USD 100 per barel. Ancaman ini bukan sekadar spekulasi, melainkan hasil dari berbagai dinamika geopolitik, ketegangan pasokan, dan peningkatan permintaan global yang terus berlanjut. Jika skenario ini benar-benar terjadi, dampaknya akan terasa luas, mulai dari kenaikan biaya produksi industri, lonjakan harga komoditas, hingga inflasi yang melonjak di berbagai negara, termasuk Indonesia yang sangat bergantung pada impor minyak.

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Selain itu, pasar juga tengah mencermati dengan seksama sinyal dari Federal Reserve (The Fed) yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya. Langkah pengetatan moneter ini biasanya dilakukan untuk meredam inflasi yang tinggi di Amerika Serikat. Namun, kenaikan suku bunga The Fed seringkali memicu outflow modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, karena investor cenderung mencari aset yang lebih aman dan memberikan imbal hasil lebih tinggi di AS. Kebijakan ini berpotensi menekan nilai tukar mata uang lokal dan pasar obligasi.

Kombinasi antara risiko harga minyak yang melambung dan kebijakan moneter The Fed yang agresif menciptakan sentimen bearish di pasar global. Meskipun Rupiah mampu menunjukkan ketahanan, tekanan terhadap IHSG mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek ekonomi di tengah ketidakpastian global ini. Para pelaku pasar kini diharapkan untuk terus memantau perkembangan ekonomi makro global guna mengambil keputusan investasi yang tepat di tengah volatilitas yang tinggi.

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