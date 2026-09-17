Rupiah dan IHSG Menghadapi Badai

Author Image

Endang Wulansari

17 September 2026, 12:04 WIB

Share

Keputusan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, untuk kembali mengerek suku bunga acuannya menjadi 3,75%-4,00% pada 16 September 2025 lalu, menjadi sorotan utama di pasar keuangan global. Informasi yang dihimpun jabarpos.id menyebutkan, kenaikan sebesar 25 basis poin ini memicu kekhawatiran serius di kalangan investor dan analis.

Situasi ini diperparah dengan lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) tenor 10 tahun yang mencapai level 5%, tertinggi sejak tahun 2007. Economist CNBC Indonesia Research, Maesaroh, menjelaskan bahwa fenomena ini berjalan seiring dengan penguatan indeks dolar AS, menciptakan tekanan ganda di pasar.

Rupiah dan IHSG Menghadapi Badai
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Maesaroh lebih lanjut memaparkan, kondisi tersebut berpotensi memicu gelombang capital outflow besar-besaran dari pasar keuangan negara-negara berkembang (emerging markets). Akibatnya, tekanan pelemahan terhadap mata uang dan pasar saham di negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, diperkirakan akan semakin signifikan.

Also Read

Indonesia Siap Jadi Penentu Harga Dunia

Keputusan The Fed Guncang Rupiah

INET Kuasai Bisnis Kabel Laut

Dolar AS Menggila Pasar Indonesia Oleng

The Fed Naikkan Suku Bunga Apa Selanjutnya

Dampak langsungnya sudah mulai terasa di Tanah Air. Rupiah terpantau melemah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga menunjukkan tren penurunan, sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) mengalami kenaikan. Kenaikan yield SBN ini secara langsung akan menambah beban bunga utang pemerintah, yang pada gilirannya dapat memperberat anggaran negara.

Tidak hanya itu, dalam jangka panjang, kenaikan suku bunga acuan The Fed dan yield SBN juga diproyeksikan akan mengerek biaya pinjaman bagi korporasi. Hal ini tentu akan berdampak pada ekspansi bisnis dan investasi di sektor riil. Para pelaku pasar kini menanti strategi pemerintah dan Bank Indonesia untuk merespons tantangan ekonomi global yang semakin kompleks ini, seperti yang diulas dalam dialog Squawk Box CNBC Indonesia pada Kamis (17/09/2026).

Related Post

Indonesia Siap Jadi Penentu Harga Dunia

Indonesia Siap Jadi Penentu Harga Dunia

Sep. 17, 2026

Langkah ambisius Indonesia untuk mengukuhkan posisinya di pasar komoditas global semakin nyata dengan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) atau Indonesia Commodity Exchange (Icomex).

Keputusan The Fed Guncang Rupiah

Keputusan The Fed Guncang Rupiah

Sep. 17, 2026

Mata uang Garuda kembali tertekan, mengakhiri perdagangan di zona merah terhadap dolar Amerika Serikat. Berdasarkan laporan jabarpos.id, nilai tukar rupiah melemah signifikan setelah Federal Reserve

INET Kuasai Bisnis Kabel Laut

INET Kuasai Bisnis Kabel Laut

Sep. 17, 2026

Jakarta – PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET), emiten yang bergerak di sektor telekomunikasi, baru-baru ini mengumumkan langkah strategis dengan mengakuisisi mayoritas saham PT

Dolar AS Menggila Pasar Indonesia Oleng

Dolar AS Menggila Pasar Indonesia Oleng

Sep. 17, 2026

Gelombang tekanan hebat melanda pasar keuangan global, tak terkecuali Indonesia, menyusul keputusan Federal Reserve Amerika Serikat (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya. Berdasarkan pantauan jabarpos.id,

The Fed Naikkan Suku Bunga Apa Selanjutnya

The Fed Naikkan Suku Bunga Apa Selanjutnya

Sep. 17, 2026

Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), kembali membuat keputusan penting yang disorot pasar global. Melalui laporan jabarpos.id, The Fed secara resmi menaikkan

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com