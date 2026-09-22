Rupiah Terjun Bebas IHSG Ikut Anjlok

Jabarpos.id – Pasar keuangan Indonesia tengah menghadapi tekanan hebat pada penutupan perdagangan Selasa (22/09). Kondisi ekonomi makro yang tidak menentu membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harus menyerah dan berakhir di zona merah. Tidak hanya pasar saham yang mengalami guncangan, nilai tukar mata uang Rupiah juga dilaporkan merosot tajam terhadap dolar Amerika Serikat, menciptakan sentimen negatif bagi para investor di tanah air.

Berdasarkan data penutupan pasar, IHSG mencatatkan koreksi yang cukup dalam, yakni sebesar 1,69 persen. Indeks yang sebelumnya sempat bertahan di level psikologis tertentu, akhirnya terperosok ke level 6.277. Penurunan ini menjadi sinyal waspada bagi para pelaku pasar modal, mengingat besaran koreksi yang terjadi cukup signifikan dalam satu hari perdagangan. Tekanan jual yang masif terlihat mendominasi pergerakan indeks, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor dalam jangka pendek.

Kondisi ini diperparah dengan melemahnya nilai tukar Rupiah secara drastis. Mata uang Garuda tercatat anjlok hingga menyentuh level Rp 17.850 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu aksi jual di pasar saham. Ketika Rupiah melemah, investor asing cenderung menarik modalnya dari pasar negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia, untuk menghindari risiko kerugian kurs. Fenomena capital outflow atau aliran modal keluar ini secara otomatis memberikan tekanan tambahan pada IHSG.

Para analis pasar modal menilai bahwa kombinasi antara pelemahan mata uang dan koreksi indeks merupakan dampak dari ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi. Sentimen dari kebijakan moneter negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, seringkali menjadi pemicu utama volatilitas di pasar keuangan domestik. Ketika dolar AS menguat secara global, aset-aset berbasis mata uang negara berkembang biasanya akan mengalami tekanan jual.

Menanggapi situasi yang cukup pelik ini, para pengamat menyarankan agar investor tetap waspada dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan besar. Penting bagi pemilik modal untuk melakukan diversifikasi aset dan memperhatikan fundamental perusahaan jika ingin tetap bertahan di pasar saham. Pergerakan IHSG ke level 6.200-an menjadi pengingat bahwa risiko pasar sedang meningkat.

Melansir ulasan mendalam dalam program Closing Bell yang disiarkan melalui jabarpos.id, dinamika pasar hari ini menunjukkan bahwa volatilitas masih akan menjadi tema utama dalam beberapa hari ke depan. Para pelaku pasar kini tengah menanti arah kebijakan bank sentral serta data ekonomi terbaru yang dapat memberikan kepastian mengenai stabilitas nilai tukar Rupiah dan pemulihan indeks saham nasional. Situasi ini menuntut kewaspadaan ekstra bagi siapa pun yang memiliki eksposur pada instrumen keuangan di Indonesia.