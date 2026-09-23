Kartu Baru BSI Meledak di Pasar Digital

Jabarpos.id – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) kembali menorehkan prestasi gemilang melalui inovasi produk terbarunya. Hanya dalam waktu satu bulan sejak resmi diperkenalkan, produk kartu pembiayaan terbaru mereka, BSI Hasanah KKI Card, telah berhasil mencatatkan angka penggunaan yang fantastis, yakni menembus 10.000 pengguna.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan perbankan syariah yang semakin modern dan praktis. Produk ini hadir secara virtual melalui aplikasi super app terbaru milik BSI, yakni BYOND, yang dirancang untuk memberikan pengalaman perbankan digital yang mulus bagi penggunanya.

SEVP Digital Banking BSI, M. Misbahul Munir, mengungkapkan bahwa pencapaian ini tergolong sangat cepat mengingat produk tersebut baru diluncurkan pada pertengahan Agustus lalu. "Ini fenomena yang unik. Produk ini langsung terintegrasi dengan aplikasi BYOND kita. Sejak diluncurkan pada 17 Agustus, dalam waktu kurang lebih satu bulan, kita sudah berhasil mencapai angka 10 ribu pengguna," ujar Munir dalam konferensi pers yang digelar di BSI Tower, Rabu (23/9/2026).

Strategi digitalisasi ini tidak berhenti di situ. BSI menargetkan kartu Hasanah KKI Card ini menjadi instrumen pembayaran utama dalam ajang bergengsi BSI International Expo 2026 yang akan segera digelar. Melalui kartu ini, bank syariah terbesar di Indonesia tersebut ingin memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk bertransaksi tanpa harus bergantung pada saldo tabungan konvensional.

"Kartu Kredit Indonesia (KKI) kami sudah siap digunakan. Pengunjung bisa langsung mengajukan kartu ini di lokasi expo untuk menikmati berbagai promo menarik. Ini sangat memudahkan karena sumber dana transaksi tidak harus dari tabungan, melainkan bisa menggunakan limit dari KKI, sehingga memberikan fleksibilitas lebih bagi nasabah," tambah Munir.

BSI menargetkan lonjakan transaksi yang signifikan pada ajang International Expo tahun ini. Jika pada tahun sebelumnya total transaksi mencapai 129.723 dengan volume sebesar Rp2,66 triliun, maka tahun ini BSI membidik kenaikan volume transaksi sebesar 10% dibandingkan tahun lalu.

BSI International Expo 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 22-25 Oktober 2026 bertempat di JICC Hall A & B, Jakarta. Dengan mengusung tema "Buy Local Go Global", ajang ini bertujuan untuk menangkap peluang emas di industri halal yang sedang tumbuh pesat.

Potensi pasar ekonomi syariah global memang sangat menjanjikan. Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy Report (SGIE) 2025/26, belanja konsumen Muslim pada enam sektor ekonomi Islam telah mencapai US$2,60 triliun pada 2024 dan diprediksi akan melonjak tajam hingga US$3,56 triliun pada tahun 2029. Hal inilah yang memotivasi BSI untuk terus menghadirkan solusi digital yang relevan dengan kebutuhan pasar global dan domestik.