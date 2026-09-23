Strategi Cerdas Hadapi Lonjakan Biaya Impor

Jabarpos.id – Industri barang konsumsi atau Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) di Indonesia saat ini tengah berada dalam posisi yang unik. Di satu sisi, daya beli dan konsumsi masyarakat tetap menunjukkan tren yang positif dan kuat. Namun di sisi lain, para pelaku usaha di sektor ini harus berhadapan dengan tantangan besar berupa fluktuasi nilai tukar mata uang yang berdampak langsung pada melonjaknya biaya impor bahan baku.

Kondisi ini menciptakan efek domino yang cukup signifikan, terutama bagi pelaku industri Food & Beverage (F&B). Perubahan ekonomi global memaksa para produsen untuk memutar otak agar tetap bisa menjaga harga jual produk di tingkat konsumen tanpa mengorbankan margin keuntungan. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi produsen besar, tetapi juga menyentuh lapisan pelaku usaha menengah yang sangat bergantung pada stabilitas harga bahan baku.

Direktur Utama PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA), Yunita Sugiarto, mengungkapkan bahwa meskipun optimisme terhadap industri FMCG masih tinggi, terdapat pergeseran perilaku yang cukup nyata di sektor F&B. Menurutnya, para pelaku usaha kuliner kini menjadi jauh lebih sensitif terhadap setiap perubahan harga bahan baku. Jika harga bahan baku naik sedikit saja, mereka cenderung akan segera mencari alternatif produk lain yang lebih kompetitif secara harga.

"Industri F&B saat ini lebih selektif. Mereka sangat memperhatikan efisiensi biaya produksi agar tetap bisa bersaing di pasar yang semakin ketat," ujar Yunita dalam sebuah kesempatan diskusi bisnis.

Menanggapi dinamika tersebut, BOBA sebagai salah satu pemain kunci dalam distribusi bahan makanan dan minuman—seperti boba, jelly, hingga sirup—melihat situasi ini bukan sekadar sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang emas. Strategi utama yang diambil adalah dengan melakukan penetrasi ke segmen pasar yang selama ini masih sangat bergantung pada produk-produk impor.

Selama ini, banyak pelaku industri F&B yang menggunakan bahan baku impor karena dianggap memiliki standar tertentu. Namun, ketergantungan ini membuat mereka rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah dan kenaikan biaya logistik internasional. BOBA mencoba mengisi celah tersebut dengan menawarkan produk lokal berkualitas tinggi yang memiliki harga jauh lebih bersaing dibandingkan produk impor.

Dengan menawarkan bahan baku yang lebih terjangkau namun tetap menjaga kualitas, BOBA berupaya membantu para pengusaha F&B untuk menekan biaya produksi mereka. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pelaku usaha kuliner agar tetap bisa bertahan di tengah tekanan inflasi dan biaya logistik yang terus merangkak naik.

Transformasi strategi dari sekadar distributor menjadi penyedia solusi bahan baku lokal ini menjadi kunci bagi perusahaan untuk memperluas pangsa pasar. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kemampuan untuk menyediakan produk yang kompetitif secara harga dan stabil secara pasokan akan menjadi penentu siapa yang mampu bertahan dan memenangkan persaingan di industri makanan dan minuman Indonesia.