Nasib Tragis Kereta Cepat Brightline

Jabarpos.id – Industri transportasi kereta cepat di Amerika Serikat tengah diguncang kabar buruk. Brightline, perusahaan operator kereta api swasta terkemuka asal Florida, dilaporkan tengah bersiap melangkah ke jalur hukum untuk mengajukan kebangkrutan. Langkah drastis ini diambil sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan perusahaan dari jeratan utang yang kian mencekik.

Berdasarkan laporan eksklusif yang dihimpun, Brightline berencana mengajukan permohonan pailit di bawah aturan Chapter 11 di New Jersey. Langkah ini diambil guna melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap beban utang perusahaan yang mencapai angka fantastis, yakni sekitar US$5,5 miliar atau setara dengan Rp98,45 triliun.

Keputusan ini menjadi titik balik setelah upaya negosiasi dengan para kreditur selama lebih dari satu tahun menemui jalan buntu. Melalui skema restrukturisasi ini, perusahaan yang didukung oleh Fortress Investment Group tersebut menargetkan untuk memangkas beban utangnya menjadi sekitar US$2,7 miliar atau setara Rp48,33 triliun.

Dalam strategi penyelamatan ini, Brightline akan memisahkan entitas operasional dengan perusahaan induk. Artinya, layanan kereta api kepada masyarakat diharapkan tetap berjalan normal tanpa gangguan, sementara proses hukum kepailitan hanya akan menyasar pada perusahaan induk untuk menata ulang struktur permodalan.

Target Penumpang yang Melandai

Kegagalan Brightline dalam menjaga stabilitas keuangan bukan tanpa alasan. Masalah utama terletak pada ketidakmampuan perusahaan dalam mencapai target jumlah penumpang yang telah diproyeksikan sebelumnya. Meskipun sempat melakukan ekspansi rute dari Miami ke Orlando pada 2023, realita di lapangan jauh dari ekspektasi.

Laporan dari Fitch Ratings sebelumnya memproyeksikan bahwa rute baru tersebut mampu meraup 4,5 juta penumpang per tahun pada 2026. Namun, data menunjukkan kenyataan pahit; hingga Agustus 2026, jumlah penumpang jarak jauh yang berhasil dilayani baru menyentuh angka 1,4 juta orang.

Meski di bawah kepemimpinan CEO baru, Nicolas Petrovic, terdapat tren kenaikan jumlah penumpang bulanan sebesar 4% pada bulan Agustus, pertumbuhan tersebut dinilai terlalu lambat untuk menutupi bunga dan pokok utang yang sangat besar.

Dukungan Kreditur dan Tantangan Hukum

Di tengah ancaman kebangkrutan, sejumlah raksasa keuangan seperti BlackRock, Invesco, Nomura, dan Nuveen dilaporkan telah menyepakati pendanaan darurat senilai US$490 juta atau sekitar Rp8,77 triliun. Dana ini diharapkan menjadi napas buatan agar perusahaan bisa keluar dari masa sulit kepailitan.

Namun, perjalanan Brightline tidak semulus itu. Selain dihantui tumpukan utang hasil obligasi kota dan utang ekspansi, perusahaan ini juga tengah menghadapi berbagai gugatan hukum terkait kecelakaan fatal di jalur rel mereka. Meski belum ada keputusan bersalah secara hukum, beban tuntutan cedera pribadi ini menambah tekanan psikologis dan finansial bagi manajemen.

Kini, publik menanti apakah restrukturisasi ini akan berhasil menyelamatkan layanan kereta cepat Florida tersebut atau justru menjadi awal dari berakhirnya era Brightline di Amerika Serikat. Melansir informasi dari jabarpos.id, situasi ini menjadi peringatan keras bagi industri transportasi berbasis utang besar dalam melakukan ekspansi agresif.