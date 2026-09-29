Strategi Cuan Saat Rupiah dan IHSG Anjlok

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Endang Wulansari

30 September 2026, 00:04 WIB

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Jabarpos.id – Kondisi pasar keuangan domestik tengah mengalami guncangan hebat yang memicu kekhawatiran para investor. Pada perdagangan sesi pertama, Selasa (29/09), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah terpantau merosot tajam secara bersamaan. Fenomena "merah membara" ini tidak hanya sekadar koreksi teknis biasa, melainkan sebuah sinyal peringatan bagi stabilitas ekonomi nasional.

IHSG tercatat sempat terperosok hingga menyentuh level psikologis 6.000, dengan penurunan mencapai angka 2 persen. Kondisi ini diperparah dengan melemahnya nilai tukar Rupiah yang kini berada di level Rp 18.000 per Dolar AS. Anjloknya mata uang Garuda ini menjadi sorotan tajam karena menunjukkan adanya tekanan eksternal yang sangat kuat terhadap pasar keuangan Indonesia.

Strategi Cuan Saat Rupiah dan IHSG Anjlok
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menanggapi situasi kritis ini, pakar analisis pasar keuangan, Elvan Chandra Widyatama, memberikan pandangannya. Menurut Elvan, pelemahan Rupiah yang signifikan ini harus dianggap sebagai ‘alarm’ atau peringatan dini bagi kesehatan keuangan Indonesia. Salah satu faktor utama yang memicu kondisi ini adalah kembali menguatnya indeks Dolar AS di pasar global, yang membuat mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kehilangan daya saingnya.

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Selain faktor penguatan Dolar AS, fenomena capital outflow atau aliran modal keluar dari pasar Indonesia juga menjadi beban berat bagi Rupiah. Elvan menjelaskan bahwa kenaikan yield US Treasury (surat utang pemerintah Amerika Serikat) menjadi magnet bagi investor global untuk menarik dana mereka dari pasar negara berkembang dan memindahkannya kembali ke aset-aset di Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menawarkan imbal hasil tinggi.

Kondisi ini menciptakan efek domino; ketika investor asing menarik modalnya dari pasar saham dan obligasi Indonesia, nilai tukar Rupiah akan semakin tertekan, yang pada gilirannya akan menekan indeks saham domestik. Situasi ini menuntut para pelaku pasar untuk lebih waspada dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan investasi.

Lantas, bagaimana strategi terbaik untuk menghadapi badai ekonomi ini? Di tengah koreksi tajam IHSG dan depresiasi Rupiah, para ahli menyarankan untuk melakukan diversifikasi aset secara cerdas. Salah satu instrumen yang sering dianggap sebagai "safe haven" atau pelindung nilai saat terjadi ketidakpastian adalah emas. Emas cenderung memiliki korelasi negatif dengan pasar saham; ketika pasar saham jatuh, harga emas biasanya justru menguat.

Selain emas, investor juga perlu memperhatikan pemilihan saham yang memiliki fundamental kuat dan arus kas yang sehat agar tetap mampu bertahan di tengah volatilitas tinggi. Mengutip laporan dari jabarpos.id, sangat penting bagi investor untuk tidak panik dan tetap berpegang pada strategi jangka panjang, sembari terus memantau pergerakan kebijakan bank sentral dunia, terutama Federal Reserve, yang sangat memengaruhi arah aliran modal global.

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