Misteri Nasib Rupiah di Akhir 2026

Jabarpos.id – Masa depan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kini tengah menjadi sorotan tajam para pelaku pasar global. Di tengah fluktuasi ekonomi dunia yang tidak menentu, muncul proyeksi menarik dari lembaga keuangan internasional mengenai posisi mata uang Garuda hingga penghujung tahun 2026 mendatang.

PT Bank HSBC Indonesia memberikan pandangan strategis terkait kondisi moneter Indonesia. Menurut analisis mereka, rupiah diperkirakan akan bergerak di kisaran Rp18.000 per dolar AS pada akhir tahun nanti. Meski angka tersebut terlihat menekan, para ahli menekankan bahwa kondisi ini bukanlah cerminan dari rapuhnya ekonomi domestik Indonesia.

Frederic Neumann, selaku Chief Asia Economist sekaligus Co-head Global Investment Research Asia di HSBC, menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh dominasi dolar AS di pasar global. Ia menyebutkan bahwa kebijakan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, yang cenderung agresif dalam mengelola suku bunga, menjadi mesin utama penguat nilai tukar greenback.

"Dolar AS saat ini sedang menunjukkan kekuatan yang luar biasa terhadap berbagai mata uang utama dunia. Tidak hanya terhadap rupiah, tetapi juga terhadap Yen Jepang, Euro, hingga mata uang Selandia Baru," ujar Neumann dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta.

Menurut Neumann, pergerakan rupiah yang tampak melemah sebenarnya adalah efek domino dari penguatan dolar yang masif. Ia menegaskan bahwa jika target berada di angka Rp18.000, hal tersebut merupakan angka yang masuk akal secara matematis dalam konteks kekuatan dolar, bukan karena adanya kerusakan fundamental pada ekonomi Indonesia.

Menariknya, Neumann memberikan optimisme bahwa tren pelemahan rupiah yang sempat terjadi di awal tahun telah berhasil diredam. Ia memprediksi bahwa pada titik tertentu, dolar AS akan mengalami fase pelemahan, yang secara otomatis akan memberikan ruang bagi rupiah untuk kembali menguat pada tahun depan.

Keberhasilan meredam gejolak ini tidak lepas dari langkah cepat Bank Indonesia (BI). Kebijakan BI yang responsif dalam menaikkan suku bunga acuan dinilai sangat efektif dalam memberikan rasa aman kepada para investor asing. Selain itu, stabilitas ini juga didukung oleh langkah pemerintah yang terus melakukan reformasi di sektor keuangan, termasuk regenerasi kepemimpinan di lembaga-lembaga vital seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Langkah-langkah tersebut mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bahwa pemerintah Indonesia sangat berkomitmen dalam menjaga stabilitas makroekonomi," tambah Neumann.

Ke depannya, HSBC melihat bahwa tantangan ekonomi makro Indonesia sebenarnya sudah mulai terkendali. Fokus perhatian kini bergeser pada penguatan fundamental mikro. Hal ini mencakup bagaimana Indonesia mampu menyelesaikan persoalan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperbaiki regulasi dan ketahanan energi. Reformasi struktural di level mikro inilah yang diprediksi akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.