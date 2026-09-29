Rupiah Terjun Bebas ke Level 18 Ribu

Jabarpos.id – Kondisi pasar keuangan Indonesia tengah menghadapi badai tekanan yang cukup serius. Pada perdagangan sesi pertama, Selasa (29/09), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah sama-sama menunjukkan performa yang memprihatinkan dengan bergerak di zona merah. Fenomena ini menjadi sorotan tajam para pelaku pasar karena menunjukkan adanya volatilitas yang cukup tinggi di pasar domestik.

Berdasarkan pantauan pasar, IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam hingga menyentuh level psikologis 6.000-an, dengan penurunan mencapai angka 2 persen. Tidak berhenti di situ, nilai tukar Rupiah juga mengalami tekanan hebat hingga anjlok ke level Rp 18.000 per Dolar AS. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran mengenai stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi.

Menanggapi situasi ini, Elvan Chandra Widyatama, seorang FX Analyst dari CNBC Indonesia Research, memberikan peringatan keras. Menurutnya, merosotnya nilai tukar Rupia saat ini merupakan semacam ‘alarm’ atau peringatan dini bagi kesehatan keuangan Indonesia. Salah satu pemicu utamanya adalah penguatan indeks Dollar AS yang kembali menunjukkan dominasinya di pasar global.

"Tekanan yang dialami Rupiah saat ini menjadi sinyal waspada bagi stabilitas keuangan kita," ungkap Elvan dalam ulasan pasar terbaru. Ia menjelaskan bahwa penguatan Dollar AS ini tidak berdiri sendiri, melainkan didorong oleh dinamika ekonomi global yang membuat investor cenderung menarik dana mereka dari pasar negara berkembang (emerging markets).

Selain penguatan Dollar AS, faktor lain yang menjadi beban berat bagi Rupiah adalah fenomena capital outflow atau aliran modal keluar yang terus berlanjut. Hal ini dipicu oleh kenaikan yield US Treasury (obligasi pemerintah Amerika Serikat). Ketika imbal hasil obligasi AS meningkat, daya tarik aset keuangan dalam denominasi Dollar menjadi semakin tinggi, sehingga investor global lebih memilih memindahkan modalnya kembali ke Amerika Serikat.

Kondisi ini menciptakan efek domino yang tidak hanya menekan nilai tukar, tetapi juga memicu aksi jual masif di pasar saham, yang terlihat jelas dari anjloknya IHSG. Para investor cenderung bersikap wait and see atau menghindari risiko dengan melepas aset-aset berisiko di Indonesia.

Menghadapi situasi pasar yang penuh ketidakpastian ini, para investor disarankan untuk tetap waspada dan lebih selektif dalam menentukan strategi investasi. Di tengah koreksi IHSG dan pelemahan Rupiah, manajemen risiko menjadi kunci utama agar portofolio tetap terjaga. Para ahli menyarankan untuk tidak panik namun tetap memperhatikan fundamental ekonomi makro guna menentukan momentum masuk kembali ke pasar.