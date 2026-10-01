Sinyal Positif Belanja Elektronik Melejit

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Endang Wulansari

1 Oktober 2026, 18:31 WIB

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Jabarpos.id – Kabar baik datang dari sektor ekonomi domestik yang memberikan angin segar bagi para pelaku industri barang elektronik. Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menunjukkan tren penguatan yang cukup signifikan. Pada Agustus 2026, angka IKK tercatat menyentuh level 118,5, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di angka 116,8.

Lonjakan angka kepercayaan ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat mulai merasa optimis terhadap kondisi ekonomi nasional. Optimisme inilah yang kemudian memicu dorongan belanja masyarakat, terutama pada kategori barang-barang kebutuhan rumah tangga yang bersifat tahan lama atau consumer goods tahan lama.

Sinyal Positif Belanja Elektronik Melejit
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Managing Director PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh, Andy Arif Widjaja, menilai bahwa momentum kenaikan IKK ini merupakan peluang emas bagi sektor elektronik. Menurutnya, ketika kepercayaan konsumen meningkat, daya beli masyarakat cenderung ikut terangkat, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada volume penjualan perangkat elektronik di rumah tangga.

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"Kenaikan IKK ini adalah momentum penting bagi peningkatan belanja masyarakat, khususnya di sektor elektronik rumah tangga," ungkap Andy dalam keterangannya. Ia menambahkan bahwa jika tren pertumbuhan ekonomi ini dapat terus terjaga, maka permintaan terhadap produk-produk seperti pendingin ruangan (AC), mesin cuci, hingga perangkat dapur lainnya diprediksi akan terus mengalami kenaikan atau "tancap gas".

Namun, di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian, perilaku konsumen kini mengalami pergeseran yang menarik untuk dicermati. Konsumen tidak lagi sekadar membeli barang berdasarkan merek, melainkan lebih selektif dalam mencari nilai tambah atau value for money.

Saat ini, produk-produk yang menawarkan efisiensi energi atau hemat listrik menjadi primadona di pasar. Di tengah fluktuasi harga energi, masyarakat cenderung mencari perangkat elektronik yang mampu menekan biaya operasional bulanan mereka. Selain aspek hemat energi, fitur-fitur tambahan yang cerdas dan memudahkan pekerjaan rumah tangga juga menjadi daya tarik utama yang menentukan keputusan pembelian.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun daya beli meningkat, konsumen tetaplah cerdas dan sangat mempertimbangkan aspek jangka panjang dari produk yang mereka beli. Mereka mencari keseimbangan antara harga beli yang kompetitif dengan manfaat teknologi yang ditawarkan.

Dengan meningkatnya kepercayaan diri masyarakat untuk berbelanja, para produsen dan distributor elektronik kini tengah bersiap menghadapi lonjakan permintaan. Fokus pada inovasi produk yang hemat energi dan kaya fitur diprediksi akan menjadi kunci utama untuk memenangkan persaingan di pasar elektronik tanah air dalam beberapa bulan ke depan.

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