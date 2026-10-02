Strategi Baru Industri Fashion Lokal

Jabarpos.id – Industri fashion di Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang penuh tantangan sekaligus peluang. Di tengah situasi geopolitik dunia yang tidak menentu serta fluktuasi ekonomi global yang cukup tajam, sektor mode tanah air dituntut untuk tetap tangguh. Menariknya, meskipun kondisi ekonomi global sedang tidak stabil, industri fashion nasional justru menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, sejalan dengan penguatan ekonomi domestik yang terus terjaga.

Direktur Utama PT Mega Perintis Tbk, Afat Adinata Nursalim, mengungkapkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi nasional memberikan angin segar bagi para pelaku usaha, industri fashion tidak bisa sekadar berdiam diri. Ada pergeseran pola belanja yang sangat signifikan di kalangan konsumen Indonesia. Perubahan tren ini menuntut para pengusaha untuk lebih jeli dalam membaca pergerakan pasar agar tidak tertinggal oleh zaman.

Salah satu faktor utama yang mengubah wajah industri ini adalah masifnya digitalisasi dan dominasi media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, keputusan konsumen untuk membeli sebuah produk pakaian tidak lagi hanya bergantung pada tampilan fisik di toko, melainkan sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat di layar ponsel. Hal ini menciptakan dinamika baru di mana kecepatan merespons tren menjadi kunci utama keberlangsungan bisnis.

Menghadapi fenomena ini, para pengusaha fashion lokal mulai menerapkan strategi inovasi yang lebih agresif. Inovasi tersebut tidak hanya terbatas pada aspek estetika atau desain semata, tetapi juga menyentuh aspek kualitas material dan efisiensi produksi. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menciptakan produk yang terlihat mewah dan mengikuti tren terkini, namun tetap bisa ditawarkan dengan harga yang sangat kompetitif bagi masyarakat luas.

"Para pengusaha harus terus berinovasi terkait desain dan kualitas, namun tetap mampu memberikan harga yang bersaing," ungkap Afat Adinata Nursalim dalam sebuah diskusi mengenai perkembangan industri kreatif. Menurutnya, kemampuan untuk menyeimbangkan antara kualitas premium dan harga yang terjangkau adalah kunci untuk memenangkan hati konsumen di era digital ini.

Selain itu, adaptasi terhadap teknologi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Penggunaan media sosial sebagai kanal pemasaran utama menuntut pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam menciptakan konten yang menarik. Strategi pemasaran digital yang tepat guna akan membantu merek lokal menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke pelosok negeri, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada gerai fisik.

Dengan kombinasi antara inovasi desain, kualitas yang terjaga, dan strategi harga yang cerdas, industri fashion Indonesia optimis dapat terus tumbuh. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen akan menjadi pembeda antara merek yang hanya sekadar bertahan dengan merek yang mampu memimpin pasar di masa depan.