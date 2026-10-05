Sinyal Bahaya Kredit Macet Gen Z Meledak

Author Image

Endang Wulansari

6 Oktober 2026, 02:05 WIB

Share

Jabarpos.id – Industri pembiayaan atau multifinance di Indonesia tengah menghadapi tantangan yang cukup serius. Meski sektor ini masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, laju pertumbuhan piutang pembiayaan tercatat melambat secara signifikan. Berdasarkan data terbaru per Agustus 2026, piutang perusahaan pembiayaan hanya mampu tumbuh tipis sebesar 1,68 persen secara tahunan (yoy), dengan nilai mencapai Rp514,08 triliun.

Kondisi ini menjadi sorotan tajam mengingat sektor otomotif yang biasanya menjadi motor penggerak utama multifinance justru mengalami perlambatan pada angka penjualan kendaraan. Menariknya, meskipun penjualan kendaraan lesu, pertumbuhan ini masih bisa ditopang oleh sektor pembiayaan modal kerja yang mencatatkan kenaikan sebesar 5,4 persen (yoy).

Sinyal Bahaya Kredit Macet Gen Z Meledak
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Agusman dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) secara daring, memproyeksikan bahwa kinerja industri hingga akhir tahun 2026 tetap akan berada di zona positif. Meskipun investasi dan penjualan kendaraan melambat, pertumbuhan industri diperkirakan akan bertahan di kisaran 2,4 persen. Dari sisi kesehatan finansial, profil risiko industri dinilai masih dalam kondisi terjaga dengan angka Non-Performing Financing (NPF) gross di level 3,04 persen dan NPF net sebesar 0,83 persen.

Also Read

IHSG Melaju Kencang Tembus Level 6.196

Harga Batu Bara Meroket Tajam

Lima Saham Ini Mendadak Dibekukan Bursa

Kabar Gembira Investor Alfamart Bakal Dapat Dividen

IHSG Menguat Tapi Asing Malah Jual Saham

Namun, kontras dengan stabilitas multifinance, sektor pinjaman daring atau fintech lending (pindar) justru menunjukkan pertumbuhan yang sangat agresif namun berisiko tinggi. Outstanding pembiayaan pada industri pindar melonjak tajam sebesar 22,07 persen (yoy) hingga menyentuh angka Rp106,94 triliun. Sayangnya, pertumbuhan pesat ini dibarengi dengan lonjakan risiko kredit macet yang mengkhawatirkan. Tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) pada sektor ini kini berada di angka 4,73 persen.

Fenomena yang paling mencolok adalah profil debitur yang mengalami gagal bayar. OJK mengungkapkan bahwa kredit macet di industri pinjaman daring saat ini didominasi oleh kelompok usia produktif, khususnya generasi Z. Data menunjukkan bahwa kelompok usia 19 hingga 34 tahun menyumbang porsi sebesar 48,22 persen dari total seluruh pembiayaan yang bermasalah.

Tidak hanya dari sisi usia, tren gender juga menunjukkan pola yang serupa. Dari sisi jenis kelamin, laki-laki tercatat mendominasi angka kredit bermasalah dengan porsi mencapai 54,22 persen. Hal ini menjadi alarm keras bagi masyarakat, terutama anak muda, agar lebih bijak dalam menggunakan fasilitas pinjaman digital.

Di sisi lain, sektor modal ventura mencatatkan pertumbuhan moderat sebesar 1,05 persen dengan nilai pembiayaan Rp16,50 triliun. Sementara itu, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) justru mengalami kontraksi sebesar 0,33 persen menjadi Rp1,05 triliun. Meski demikian, sektor simpanan pada LKM menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 7,7 persen mencapai Rp0,63 triliun. Kondisi yang beragam ini menunjukkan adanya pergeseran dinamika ekonomi di berbagai lini lembaga keuangan non-bank di Indonesia.

Related Post

IHSG Melaju Kencang Tembus Level 6.196

IHSG Melaju Kencang Tembus Level 6.196

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang sangat impresif pada perdagangan sesi pertama hari Selasa (6/10/2026). Bursa saham Indonesia mencatatkan lonjakan signifikan

Harga Batu Bara Meroket Tajam

Harga Batu Bara Meroket Tajam

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Pasar komoditas global tengah mengalami dinamika yang sangat kontras antara sektor energi fosil dan mineral. Berdasarkan pantauan perdagangan terbaru pada Selasa (06/10/2026), terjadi

Lima Saham Ini Mendadak Dibekukan Bursa

Lima Saham Ini Mendadak Dibekukan Bursa

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Langkah tegas diambil oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menjaga stabilitas pasar modal tanah air. Per tanggal 6 Oktober 2026, otoritas bursa secara

Kabar Gembira Investor Alfamart Bakal Dapat Dividen

Kabar Gembira Investor Alfamart Bakal Dapat Dividen

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Kabar menyenangkan datang bagi para investor yang memegang saham ritel raksasa tanah air, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau yang lebih dikenal

IHSG Menguat Tapi Asing Malah Jual Saham

IHSG Menguat Tapi Asing Malah Jual Saham

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia akhirnya menunjukkan taringnya setelah sempat mengalami tekanan panjang. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil keluar dari zona merah dan menutup

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com