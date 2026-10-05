OJK Tindak Tegas Puluhan Perusahaan Keuangan

Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan komitmen serius dalam memperketat pengawasan terhadap industri keuangan di Indonesia. Dalam upaya melindungi hak-hak masyarakat, lembaga pengawas tersebut telah menjatuhkan berbagai sanksi tegas kepada sejumlah Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang terbukti melakukan pelanggaran.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis, OJK telah melayangkan sebanyak 141 peringatan tertulis yang ditujukan kepada 101 pelaku usaha jasa keuangan. Tidak berhenti di situ, otoritas juga mengeluarkan 6 instruksi tertulis kepada 56 PUJK serta menjatuhkan sanksi denda kepada 44 perusahaan jasa keuangan. Langkah represif ini diambil sebagai bentuk penegakan aturan agar industri keuangan tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengungkapkan bahwa tindakan tegas ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas pasar. Selain pemberian sanksi, OJK juga mencatat adanya komitmen dari pelaku industri untuk bertanggung jawab kepada nasabah.

"Sejak awal Januari hingga September 2026, tercatat ada 157 PUJK yang telah memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan total nilai mencapai Rp82,96 miliar," ujar Dicky dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Berkala (RDKB) OJK, Senin (5/10/2026). Angka ini menunjukkan bahwa pengawasan ketat OJK mulai membuahkan hasil dalam hal pemulihan hak konsumen yang dirugikan.

Namun, di tengah pengawasan terhadap penyedia jasa, OJK juga menyoroti fenomena sosial yang mengkhawatirkan di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Dicky memberikan perhatian khusus pada tren "gali lubang tutup lubang" yang kian marak terjadi. Banyak anak muda terjebak dalam lingkaran utang yang tidak berujung akibat melakukan pinjaman ganda atau multi borrowing demi menopang gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka.

Menanggapi fenomena ini, OJK tidak hanya fokus pada pengawasan perusahaan, tetapi juga memperkuat strategi edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat. OJK menerapkan strategi komprehensif yang mencakup pencegahan melalui edukasi masif serta kolaborasi erat dengan pelaku industri.

Salah satu pendekatan yang tengah disiapkan adalah memperkenalkan konsep rasio keuangan yang sehat agar masyarakat dapat mengukur kemampuan bayar mereka. OJK berencana memperkenalkan pendekatan seperti Debt to Income Ratio atau Debt to Burden Ratio.

"Kami ingin memperkenalkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Misalnya, melalui pemahaman mengenai penggunaan disposable income yang aman untuk membayar utang atau repayment capacity," jelas Dicky.

Lebih lanjut, Dicky menyarankan agar masyarakat menggunakan rumus aman, di mana porsi pendapatan yang digunakan untuk mencicil utang idealnya hanya berkisar antara 30 hingga 50 persen dari pendapatan bersih. Melalui edukasi ini, diharapkan masyarakat tidak terjebak dalam jeratan utang yang berlebihan. Selain itu, OJK juga terus mengingatkan para pelaku usaha jasa keuangan agar tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit agar tidak terjadi pembengkakan risiko di masa mendatang.