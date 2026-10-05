Industri Gadai Meroket Tajam

Jabarpos.id – Sektor pembiayaan melalui jasa gadai tengah menunjukkan performa yang sangat impresif di tengah dinamika ekonomi nasional. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri pegadaian mengalami lonjakan penyaluran dana yang sangat signifikan. Pertumbuhan ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat semakin mengandalkan layanan gadai sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Dalam keterangannya pada konferensi pers yang digelar secara daring, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dari OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa pembiayaan di sektor ini tumbuh sebesar 44,60 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angka ini membawa total penyaluran pembiayaan industri gadai menembus angka fantastis, yakni mencapai Rp156,61 triliun.

Lonjakan yang hampir mencapai dua kali lipat ini menunjukkan adanya kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga gadai. Jika ditelaah lebih dalam, kontributor utama dari total pembiayaan tersebut berasal dari produk gadai konvensional. Produk ini menyumbang angka sebesar Rp132,84 triliun, yang jika dipresentasikan, mencakup sekitar 84,82 persen dari keseluruhan total pembiayaan di industri pegadaian. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme gadai tetap menjadi primadona bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas dalam waktu singkat.

Fenomena pertumbuhan ini tidak hanya terjadi pada skala lokal, tetapi juga mulai merambah ke skala yang lebih luas. Untuk merespons permintaan pasar yang terus meningkat, OJK telah mengambil langkah strategis dengan memberikan izin perluasan wilayah usaha. Dua perusahaan, yakni PT Gadai Mulia Sejahtera dan PT Solusi Gadai Pintar, kini telah mendapatkan lampu hijau untuk memperluas jangkauan operasional mereka ke tingkat nasional. Dengan izin baru tersebut, kini tercatat ada tujuh perusahaan pegadaian di Indonesia yang telah memiliki izin resmi untuk beroperasi secara nasional.

Langkah ekspansi ini diharapkan dapat memberikan akses keuangan yang lebih merata bagi masyarakat di berbagai pelosok daerah. Namun, di balik pertumbuhan yang masif tersebut, aspek pengawasan dan regulasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah. OJK menyadari bahwa pertumbuhan industri yang cepat harus dibarengi dengan tata kelola yang sehat agar risiko gagal bayar atau penyalahgunaan dapat diminimalisir.

Sebagai bentuk antisipasi, OJK saat ini tengah bergerak cepat dalam menyusun Rancangan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (RPADK) yang khusus mengatur mengenai pegadaian maupun pegadaian syariah. Regulasi baru ini dirancang untuk menjadi payung hukum yang lebih komprehensif. Fokus utama dari aturan tersebut mencakup standarisasi perizinan usaha, penentuan ruang lingkup kegiatan bisnis, hingga mekanisme penjaminan yang lebih kuat.

Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan jelas, diharapkan industri gadai tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional dan memberikan rasa aman bagi konsumen yang menggunakan jasa pembiayaan ini. Melalui penguatan regulasi dan perluasan jangkauan, industri gadai diprediksi akan terus menjadi pilar penting dalam ekosistem keuangan mikro di Indonesia.