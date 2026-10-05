Mengapa IHSG Terus Melemah di 2026

Jabarpos.id – Kondisi pasar modal Indonesia tengah menjadi sorotan tajam setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren pelemahan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2026. Fenomena ini memicu berbagai spekulasi di kalangan pelaku pasar mengenai stabilitas ekonomi nasional. Menanggapi kegelisahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya memberikan penjelasan mendalam mengenai faktor-faktor utama yang menjadi pemicu merosotnya indeks saham tanah air.

Kepala OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa penurunan performa IHSG tidak disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan hasil dari kombinasi tekanan global dan dinamika domestik yang kompleks. Salah satu faktor eksternal yang paling dominan adalah ketidakpastian geopolitik dunia yang terus membayangi stabilitas ekonomi global. Selain itu, fluktuasi harga komoditas serta kenaikan laju inflasi turut memberikan tekanan berat bagi pasar keuangan.

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan serta kebijakan suku bunga internasional yang cenderung tinggi dalam jangka waktu lama (higher for longer) menjadi tantangan serius. Kebijakan suku bunga global ini secara langsung memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah, kepercayaan investor terhadap aset dalam negeri cenderung menurun, yang kemudian memicu perubahan strategi investasi oleh para investor asing di pasar modal Indonesia.

"Ada kombinasi faktor global dan domestik, mulai dari ketidakpastian geopolitik, harga komoditas, hingga inflasi yang naik. Pelambatan ekonomi global dan arah suku bunga yang meningkat menciptakan tekanan pada rupiah, sehingga investor asing mengubah strategi mereka di pasar modal kita," ujar Hasan dalam keterangannya.

Di sisi domestik, tantangan muncul dari pertanyaan para investor mengenai dinamika kebijakan pemerintah serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Hal ini sangat krusial karena penilaian indeks global terhadap Indonesia sangat bergantung pada kepastian regulasi dan stabilitas kebijakan ekonomi dalam negeri.

Meski situasi terlihat menantang, OJK tetap menunjukkan sikap optimis terhadap prospek pemulihan pasar modal Indonesia. Hasan menunjuk pada momentum pembalikan arah IHSG setelah menyentuh titik terendahnya pada Juni lalu sebagai sinyal positif bahwa pasar masih memiliki ruang untuk bangkit. Untuk mendukung pemulihan ini, OJK berkomitmen bekerja sama dengan penyelenggara pasar (Self-Regulatory Organizations/SRO) guna memperkuat transparansi tata kelola dan melakukan pendalaman pasar. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan, baik dari investor lokal maupun asing, serta dari kalangan ritel maupun institusi.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas pasar, OJK juga memperketat pengawasan dan penegakan aturan. Hingga akhir September 2026, regulator telah menjatuhkan sanksi denda yang mencapai lebih dari Rp112 miliar kepada ratusan pihak yang melanggar aturan. Sanksi administratif ini mencakup berbagai pelanggaran di sektor pasar modal, derivatif keuangan, hingga bursa karbon.

Selain penegakan hukum, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) juga tengah melakukan penyempurnaan mekanisme perdagangan, termasuk penyesuaian batas minimum harga saham guna menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat dan kompetitif. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan pasar modal Indonesia dapat segera keluar dari zona merah dan kembali mencatatkan pertumbuhan yang positif.