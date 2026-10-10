Cara Urus Rekening Bank Almarhum

Jabarpos.id – Kehilangan anggota keluarga tercinta merupakan momen yang sangat berat bagi siapa pun. Namun, di tengah masa duka, ahli waris sering kali dihadapkan pada urusan administratif yang cukup kompleks, salah satunya adalah mengurus rekening bank milik almarhum. Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan tindakan krusial untuk melindungi aset keluarga dan mencegah risiko yang tidak diinginkan.

Mengapa penutupan rekening ini sangat penting? Jika dibiarkan begitu saja, rekening yang tidak aktif berisiko disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk tindakan penipuan atau transaksi ilegal. Selain itu, membiarkan rekening tetap terbuka hanya akan memicu akumulasi biaya administrasi bulanan yang perlahan akan menggerus saldo yang tersisa. Dengan menutup rekening secara resmi, ahli waris dapat memastikan sisa dana dapat dicairkan secara sah untuk keperluan keluarga atau melunasi kewajiban almarhum.

Meski demikian, setiap institusi perbankan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi ahli waris untuk mendatangi kantor cabang bank tempat almarhum terdaftar guna mendapatkan informasi paling akurat mengenai prosedur spesifik di bank tersebut.

Dokumen Penting yang Harus Disiapkan

Sebelum melangkah ke bank, pastikan Anda telah menyiapkan tumpukan dokumen administrasi agar tidak perlu bolak-balik. Secara umum, dokumen yang wajib dibawa meliputi:

Akta kematian resmi dari instansi berwenang. Buku tabungan dan kartu ATM milik almarhum. Kartu Keluarga (KK) dan KTP asli milik almarhum. KTP asli dari seluruh ahli waris yang sah. Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW). Surat kuasa bermeterai jika pengurusan didelegasikan kepada orang lain.

Terkait Surat Keterangan Ahli Waris, terdapat aturan khusus berdasarkan nominal saldo. Untuk saldo di bawah Rp100 juta, biasanya cukup disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. Namun, jika saldo yang tersisa di atas Rp100 juta, dokumen tersebut umumnya memerlukan pengesahan dari Notaris atau melalui penetapan Pengadilan.

Langkah-Langkah Pengurusan di Bank

Setelah dokumen lengkap, berikut adalah alur yang perlu Anda ikuti: Pertama, datanglah ke kantor cabang bank terkait dan ambil antrean untuk layanan customer service. Sampaikan maksud kedatangan Anda dengan jelas, yaitu untuk menutup rekening anggota keluarga yang telah wafat. Setelah itu, serahkan seluruh dokumen persyaratan untuk diverifikasi oleh petugas.

Langkah selanjutnya adalah mengisi formulir penutupan rekening sesuai instruksi. Jika terdapat biaya administrasi penutupan, Anda perlu menyelesaikannya. Hal terpenting adalah menanyakan mekanisme pencairan sisa saldo. Pastikan Anda memahami bagaimana dana tersebut akan dipindahkan atau diserahkan kepada ahli waris agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Landasan Hukum yang Melindungi Ahli Waris

Banyak orang ragu untuk menanyakan saldo almarhum karena takut melanggar rahasia bank. Padahal, secara hukum, ahli waris memiliki hak yang kuat. Berdasarkan Pasal 44A ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank diperbolehkan membuka rahasia bank kepada ahli waris yang sah.

Selain itu, Pasal 833 KUHPerdata juga menegaskan bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas seluruh harta peninggalan sejak pewaris meninggal dunia. Dengan memahami aturan ini, ahli waris dapat lebih percaya diri dalam mengurus hak-hak finansial keluarga secara legal dan aman. Segera urus rekening tersebut agar aset peninggalan tetap terjaga dan bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan.