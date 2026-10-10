Strategi Jitu BI Jaga Rupiah

Jabarpos.id – Dinamika ekonomi global yang kian tidak menentu kini menjadi tantangan serius bagi stabilitas moneter di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Ketegangan geopolitik yang terus membara di kawasan Timur Tengah telah memicu efek domino yang mengganggu stabilitas rantai pasok dunia. Kondisi ini secara langsung berdampak pada lonjakan inflasi global, terutama di Amerika Serikat, yang kemudian memicu pergerakan pasar keuangan yang sangat volatil.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa situasi dunia saat ini sedang berada dalam fase penuh ketidakpastian. Salah satu indikator utama yang menjadi perhatian adalah kenaikan imbal hasil (yield) US Treasury serta penguatan indeks dolar AS yang sangat signifikan. Fenomena ini menciptakan tekanan besar bagi mata uang negara-negara berkembang (emerging markets), termasuk nilai tukar Rupiah.

Kondisi ekonomi Amerika Serikat yang cenderung menerapkan kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama atau dikenal dengan istilah ‘higher for longer’, telah memicu aliran modal keluar (capital outflow) dari pasar domestik. Para investor cenderung menarik dana mereka dari pasar negara berkembang untuk dialihkan kembali ke aset-aset di Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menawarkan imbal hasil menarik. Fenomena inilah yang menjadi salah satu faktor utama penyebab pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dalam beberapa waktu terakhir.

Meski tekanan dari luar negeri cukup kuat, Destry menegaskan bahwa Bank Indonesia tetap optimis terhadap ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang sangat solid. Hal ini dibuktikan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga kuat serta tingkat inflasi domestik yang masih berada dalam rentang target proyeksi Bank Indonesia.

Sebagai langkah konkret untuk meredam gejolak dan menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia telah menyiapkan serangkaian langkah respons cepat. BI memastikan akan terus melakukan intervensi pasar secara efektif guna menjaga agar volatilitas Rupiah tidak meluas secara liar. Intervensi tersebut dilakukan melalui berbagai instrumen pasar, mulai dari pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pasar Non-Deliverable Forward (NDF).

Langkah intervensi ini bertujuan untuk memberikan likuiditas yang cukup di pasar serta memberikan sinyal kepada pelaku pasar bahwa bank sentral berkomitmen penuh dalam menjaga stabilitas moneter. Dengan adanya tindakan preventif dan responsif ini, BI berharap tekanan dari faktor eksternal dapat diminimalisir sehingga stabilitas ekonomi makro tetap terjaga.

Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan terhadap fluktuasi pasar yang terjadi. Fokus utama pemerintah dan bank sentral saat ini adalah memastikan bahwa stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang sedang berlangsung. Melalui koordinasi kebijakan yang ketat, Indonesia optimis mampu melewati tantangan geopolitik ini dengan kondisi ekonomi yang tetap tangguh.