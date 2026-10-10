Waspada Saldo Ludes Akibat Modus M-Banking Baru

Jabarpos.id – Menabung selama bertahun-tahun demi masa depan bisa sirna dalam sekejap mata hanya karena satu klik yang salah. Di era digital yang serba cepat ini, ancaman kejahatan siber terhadap pengguna layanan perbankan seluler atau mobile banking (m-banking) semakin canggih dan mengintai siapa saja tanpa pandang bulu. Para pelaku kejahatan kini tidak lagi membobol brankas fisik, melainkan membobol keamanan digital di genggaman tangan Anda.

Modus operandi yang digunakan para pelaku kriminal ini sangat beragam dan sering kali sulit dideteksi oleh orang awam. Mulai dari teknik pencurian data pribadi secara halus, penyebaran aplikasi berbahaya yang menyusup ke dalam ponsel, hingga praktik phishing. Dalam skema phishing, pelaku biasanya mengirimkan tautan palsu atau pesan singkat yang menjebak korban agar memberikan informasi rahasia seperti nama pengguna, kata sandi, hingga kode OTP (One-Time Password).

Menanggapi maraknya fenomena ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan keras agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat bertransaksi secara digital. Keamanan rekening bukan hanya tanggung jawab bank, melainkan juga bergantung pada kedisiplinan nasabah dalam menjaga kerahasiaan data mereka.

Agar terhindar dari jeratan pembobolan rekening, terdapat beberapa langkah preventif yang wajib diterapkan oleh setiap pengguna m-banking. Pertama, prinsip paling dasar adalah jangan pernah memberikan kode akses, PIN, atau data sensitif lainnya kepada siapa pun. Perlu diingat bahwa pihak bank resmi tidak akan pernah meminta informasi rahasia tersebut melalui saluran komunikasi apa pun.

Kedua, nasabah dihimbau untuk tidak menyimpan catatan PIN di tempat yang mudah terlihat atau di dalam ponsel itu sendiri. Ketiga, ketelitian adalah kunci. Selalu periksa kembali detail nominal dan nomor rekening tujuan sebelum menekan tombol konfirmasi transaksi. Selain itu, selalu pantau notifikasi transaksi yang masuk melalui SMS atau email. Jika terdapat aktivitas yang tidak Anda kenali, segera hubungi layanan pelanggan resmi bank Anda untuk melakukan pemblokiran.

Keamanan perangkat juga memegang peranan vital. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik saat melakukan transaksi keuangan karena jaringan tersebut sangat rentan terhadap penyadapan data. Gunakanlah koneksi internet pribadi yang lebih aman. Selain itu, waspadai aplikasi atau tautan mencurigakan yang tersebar di internet karena berpotensi mengandung malware yang dapat mencuri data pribadi secara otomatis.

Terakhir, jika Anda berencana menjual atau mengganti ponsel, pastikan seluruh data perbankan dan informasi pribadi telah dihapus secara permanen dari perangkat lama. Dengan menerapkan langkah-langkah proteksi ini, Anda dapat menikmati kemudahan teknologi perbankan tanpa harus dihantui rasa takut kehilangan harta benda yang telah dikumpulkan dengan susah payah.